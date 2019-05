Afrique: Football des aveugles et malvoyants - La CAN 2019 à Abidjan en novembre

La Côte d'Ivoire sera le pays hôte de la 3e édition du championnat d'Afrique des nations 2019 de Cecifoot qui se tiendra du 15 au 27 novembre 2019.

Président de la Fédération ivoirienne des Sports pour malvoyants et aveugles (Fisma), Fernand Kra et ses collaborateurs ont situé les enjeux et fait part de leurs attentes, lors de la Conférence de presse de lancement qui a eu lieu hier, à Ivotel, au Plateau.

Ce sont au total onze nations qui ont confirmé leur participation à ce championnat dénommé « Can Cecifoot Dominique Ouattara 2019 ». Outre la Côte d'Ivoire, pays hôte, il y aura le Mali, le Sénégal, le Ghana, la Libye, le Cameroun, le Nigeria, le Zimbabwé, l'Egypte, le Maroc et le Niger. A cinq mois de l'évènement, l'heure est à la mobilisation pour relever le défi de l'organisation. Avec notamment l'appel aux partenaires et aux bonnes volontés pour appuyer la Fisma.

Cette Fédération, qui n'existe que depuis cinq ans, n'est pour l'instant pas inscrite au budget des compétitions internationales octroyé par l'Etat de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, les organisateurs ont sollicité l'appui de la Première dame de Côte d'Ivoire comme marraine de la compétition. « Nous sommes à 5 mois de la compétition et nous avons besoin de l'assistance et de la chaleur de notre maman, Dominique Ouattara, pour l'organisation de cette Can. Comme parrain sportif, nous souhaitons également l'apport de notre icône nationale, Didier Drogba, pour faire cette belle aventure ensemble. Sur le plan artistique, nous comptons sur l'aide du groupe Magic System. Nous avons pensé à ses personnalités qui posent déjà des actions à caractère social », a dit David Durand, 1er vice-président de la Fisma.

Selon les responsables de la fédération, c'est environ 150 millions de F Cfa qu'il faut mobiliser pour l'organisation de la compétition. Sur le plan purement sportif, il faut rappeler que cette Can de football des personnes aveugles et malvoyantes est à sa 3e édition après Douala 2015 au Cameroun et Praia 2017, au Cap vert. Le vainqueur de cette édition 2019 sera qualifié pour les Jeux paralympiques 2020, à Tokyo. Le Cecifoot est devenu une discipline Paralympique en 2004 à Athènes.