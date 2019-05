Sénégal: Saint-Louis - L'insalubrité au menu d'une rencontre régionale

Saint-Louis — Les questions d'insalubrité et d'encombrement dans les départements de Dagana et Podor, et dans la commune de Saint-Louis étaient au menu de la Conférence territoriale organisée vendredi à Saint-Louis.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la région de Saint-Louis, s'est tenue dans le cadre de la tournée du ministre de l'Urbanisme axée sur la sensibilisation des populations dans la lutte contre l'encombrement et l'insalubrité.

La rencontre a enregistré la présence des préfets, des chefs de services, des maires, des élus locaux, des conseils de quartiers, entre autres.

Le préfet du département de Dagana, Fary Seye, a présenté la situation qui prévaut à Richard-Toll où selon lui, "les activités commerciales débordent sur la route nationale, avec une occupation anarchique de la chaussée".

A Ross-Bethio, a-t-il fait part, "la plupart des constructions, parfois irrégulières, sont sous les fils à haute tension, ce qui représente un danger pour les populations".

Si dans la commune de Dagana, la situation est moins "alarmante", à Rosso-Sénégal par contre, la "situation mérite réflexion" pour prendre en charge le problème de l'encombrement dans cette ville frontalière qui est "la porte d'entrée au Sénégal (... )".

Il a annoncé l'aménagement d'un espace où sont recueillis les épaves et autres objets encombrants.

Dans le département de Podor, le problème de l'encombrement est plus noté dans les villes de Fanaye, Taredji et Galoya, entre autres, où "les marchés hebdomadaires débordent parfois", selon le préfet Elimane Ba.

Il a salué l'apport de la coopération décentralisée dans la prise en charge de la question du nettoiement.

Dans la commune de Saint-Louis, le directeur des services communaux, Aly Sine, a relevé que les autorités ont pris des dispositions pour freiner l'encombrement et l'insalubrité dans la ville.

Il a annoncé la mise en place de brigades de surveillance, ainsi que des mesures de pérennisation et de suivi, et une mobilisation des populations dans ce combat contre l'encombrement et l'insalubrité dans la vielle ville.