Afrique: Miss Geek Africa - La Congolaise Joséphine Uwase Ndeze remporte l'édition 2019

La jeune fille a été primée le 17 mai, en compagnie de neuf autres finalistes, lors de la clôture du cinquième sommet « Transform Africa », à Kigali, au Rwanda.

Miss Geek Africa est un un concours qui met en compétition des jeunes femmes évoluant dans le secteur des technologies, âgées de 13 à 25 ans.

Selon Girls in ICT Rwanda, structure qui organise le concours, Miss Geek Africa a reçu plus de deux cent cinquante candidatures de quinze pays.

Étudiante en troisième année de graduat (G3-Informatique) à l'institut supérieur d'informatique et de gestion (ISIG) à Goma (est de la République démocratique du Congo), Joséphine Uwase Ndeze Uwase a conçu une plate-forme mobile qui permet aux femmes enceintes de surveiller leur état de santé pendant la période de grossesse.

Cette plate-forme est connectée à un bracelet intelligent qui vérifie les signes vitaux de l'état de santé de la femme qui la porte et les envoie, en temps réel, à un fournisseur de services d'urgence. L'objectif est de réduire la mortalité liée à la grosesse, en connectant en temps réeel les femmes à leurs centres de soins de santé ou à leurs médecins et, en cas de problème, réagir en urgence.

La lauréate a reçu trois millions de francs rwandais (près de trois mille euros) ainsi qu'un certificat et devient membre de l'Institute of electrical and electronics engineers, basé à New York, et où elle aura accès à des informations techniques de haut niveau et aux opportunités de réseautage au niveau international.

Parmi les autres finalistes figure la Kényane Gladys Wairimu, 19 ans, qui a conçu «Big Brother Surveillance» dont l'objectif est de contribuer à lutter contre le braconnage illégal dans les parcs, en utilisant la technologie des drones pour la surveillance. Elle a reçu deux millions de francs rwandais.

Pour sa part, la Sénégalaise Ndeye Fatou a mis au point «SOS sang», qui permettra aux prestataires de soins de santé de se connecter aux banques de sang afin de s'assurer qu'ils ont effectivement accès à du sang au moment opportun. «SOS sang» est une plate-forme Web qui gère et relie tous les lieux de stockage de sang dans les hôpitaux du Sénégal. La plate-forme est optimisée pour identifier les donneurs de sang correspondants et les plus proches en cas de manque de sang. Ndeye Fatou, pour sa part, a remporté un million de francs rwandais.

Les autres finalistes étaient originaires de la Mauritanie, du Rwanda, du Mali, du Bénin, et du Ghana.