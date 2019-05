Congo-Kinshasa: Ebola - Quatre cent soixante et une personnes guéries

L'annonce a été faite dans le bulletin quotidien du ministère de la Santé sur la situation épidemiologique de la maladie à la date du 16 mai, sur un cumul de mille sept cent soixante cas.

Mille six cent soixante-douze cas confirmés et quatre-vingt-huit probables ont été enregistrés depuis la déclaration, le 1er août, de la dixième épidémie d'Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Mille soixante-treize personnes en sont mortes.

En outre, il est à noter qu'à la date du 16 mai, trois cent dix cas suspects sont en cours d'investigation ; vingt et un nouveaux cas ont été déclarés confirmés, dont sept à Mabalako, quatre à Katwa, trois à Musienene, deux à Beni, deux à Butembo, un à Mandima, un à Vuhovi, et un autre à Kalunguta. Aussi faut-il signaler que quatorze nouveaux décès de cas confirmés ont été notifiés, dont sept décès communautaires ( trois à Mabalako, deux à Katwa, un à Beni et un à Vuhovi).

Dans les centres de traitement, des cas de décès ont aussi été rapportés à Butembo (deux), Beni (deux), Mabalako (deux) et à Kayna (un). Au centre de traitement de Beni, deux nouveaux personnes ont été guéries.

À la date du 15 mai, mille cinquante-deux personnes ont été vaccinées. Ce qui porte le nombre total à cent dix-sept mille deux cent quatre-vingt-cinq.

Parmi les personnes vaccinées, plus de trente mille sont des contacts à haut risque, plus de cinquante -six mille sont des contacts de contacts et plus de vingt-huit mille des prestataires de première ligne.