Togo: Le Groupe des 6 (G6) réclame trois jours de prorogation

Voici le communiqué cosigné par l'ACAT-Togo, l'ATDPDH, le CEJP, le GRAD, la SADD et le SYNPHOT...

Voici le communiqué cosigné par l'ACAT-Togo, l'ATDPDH, le CEJP, le GRAD, la SADD et le SYNPHOT...

G6 (GROUPE DES 06 ORGANISATIONS) DE LA SOCIETE CIVILE DU TOGO

Communiqué de presse

Faisant suite à son communiqué du 15 Mai 2019 relatif à la révision des listes électorales, le Groupe des six organisations de la société civile (ACAT- TOGO, ATDPDH, CEJP, GRAD, SADD, SYNPHOT) a mis en place un dispositif de regard citoyen sur les opérations de révision des listes électorales sur une majeure partie de l'étendue du territoire national.

A quelques heures de la fin des opérations prévues pour ce 18 Mai 2019, il y a un grand nombre de Togolais qui n'ont pas pu se faire enregistrer pour des raisons évidentes, des pannes incessantes et la lenteur des kits, la non maîtrise de l'utilisation des kits par les OPS et le nombre insuffisant de Kits pour contenir l'affluence dans les centres de révision.

Le groupe des 06 remercie le gouvernement pour la prorogation d'une journée des opérations de révision des listes électorales. Toutefois, le groupe des 06 ayant pris acte de la déclaration du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales, Monsieur Payadowa Boukpessi en mars dernier, réaffirmant la volonté du gouvernement d'organiser ces élections locales dans un esprit d'ouverture et d'inclusion, demandons au gouvernement dans l'intérêt général et pour la paix civile et sociale, la prorogation de 03 jours des opérations de révision des listes électorales.

Fait à Lomé le 18 Mai 2019

Le groupe des 06 OSC

ACAT-Togo - ATDPDH - CEJP - GRAD - SADD - SYNPHOT