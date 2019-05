Algérie: Les dattes, une récolte stratégique pour les régions arides et semi arides

Alger — Les ministres et chefs de délégations participant à la deuxième réunion du Conseil international des dattes qui s'est tenue, jeudi à Médine (Arabie Saoudite), ont mis exergue l'importance des dattes en tant que récolte stratégique des régions arides et semi arides et en tant que produit à valeur nutritive, socioéconomique, environnementale et culturelle, selon le communiqué final de la réunion.

Les participants à cette réunion, à laquelle a pris part le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, ont salué les efforts déployés par les Etats de la région, avec à leur tête le Royaume d'Arabie Saoudite, pour appuyer et développer la phoeniciculture dans la région.

Ils ont également mis l'accent sur l'impératif parachèvement des procédures pour les pays désirant adhérer au conseil et de prendre les mesures juridiques et officielles que prévoient les statuts pour agréer officiellement les Etats en tant que pays membres.

Soulignant leur soutien en faveur de l'adoption d'un niveau supérieur de représentation au sein du conseil des membres, les participants ont mis l'accent sur la nécessité de prendre en considération les observations et avis relatifs aux différents thèmes, notamment l'implication du secteur privé dans les commissions de travail et l'échange d'expertises des états dans la production et la commercialisation des dattes.

Ils ont proposé, par la même, la tenue de la prochaine réunion durant le premier trimestre de 2020.

Dans son intervention à l'ouverture de la réunion, M. Omari a mis en exergue l'importance et la place de la filière dattes dans l'économie algérienne et l'appui que l'Etat accorde à l'élargissement des superficies de production et à la valorisation de ce produit stratégique pour son exportation.