Afrique: Coupe de la CAF - L'heure de vérité a sonné la RS Berkane

Dimanche soir la Renaissance Sportive de Berkane affrontera l'équipe du Zamalek Sporting Club égyptien pour la première manche de la finale de la Coupe de la CAF. Fo Doh Laba Kodjo et ses coéquipiers espèrent remporter cette coupe après avoir accompli jusqu'à maintenant un parcours hors norme.

L'heure de vérité a sonné pour les joueurs de la Renaissance sportive de Berkane. Le «petit poucet» marocain affrontera un ogre africain en espérant réaliser ce qui était impensable il y a à peines quelques mois: remporter un titre africain. Le meilleur scénario pour les hommes de Mounir El Jaouani, c'est qu'ils devront obligatoirement assurer une victoire, confortable si possible, sur la pelouse du stade municipal de Berkane, dans le but de rendre la tâche du match retour, prévu à Alexandrie, un peu moins difficile. Car en face, il y a un quintuple champion d'Afrique, habitué à ce niveau de la compétition.

Du haut de ses 26 ans, l'attaquant togolais, Fo Doh Laba Kodjo, porte sur ses épaules les espoirs de sacre continental de la RSB. Avec 18 buts en Botola et 7 autres en compétition africaine, l'international avec les Éperviers est prêt à relever le défi, comme il l'a lui-même souligné au site officiel de la CAF. «Si on est arrivé en finale, c'est justement pour gagner la Coupe, martèle l'ancien buteur du championnat du Gabon en 2015. La première arme de notre équipe, c'est l'harmonie qui y règne. Après, il y a un staff et l'entraîneur qui font un travail de qualité», indique-t-il.

Le Togolais est appelé à redoubler les efforts, d'autant plus que la RSB est diminuée par l'absence de son capitaine, Mohamed El Aziz, mais aussi et surtout de trois joueurs à connotation offensive. Larbi Naji pour suspension, mais aussi le vétéran Abdessamad El Moubarky et le Burkinabé Alain Traoré, tous deux blessés.

Jusqu'à il n'y a pas longtemps, la Renaissance Sportive de Berkane qui évoluait en seconde division était presque inconnue au Maroc. Mais en très peu de temps, elle a réussi un parcours exceptionnel en montant en première division et en remportant l'année dernière la prestigieuse Coupe du Trône.

Entraînée par Mounir Jaouni, RS Berkane qui accueille dimanche soir sur son stade municipal la formation de Zamalek espère réaliser une victoire écrasante sur son rival de façon à aborder son match retour en Egypte avec plus de sérénité. La RS Berkane joue dimanche soir le match le plus important de son histoire. Jamais le club, en effet, n'avait atteint un tel niveau de compétitivité. Grâce à ses joueurs, grâce à son entraîneur et grâce à son président d'honneur le très brillant Faouzi Lakjaa, Berkane ambitionne d'entrer de plain-pied dans la cour des grands.