Gabon: Koula-Moutou - Le Mouvement "On S'engage "tient à sa promesse

Après avoir semé l'émulation et célébré l'excellence chez élèves des lycées et collèges de Koula-Moutou du 24 au 27 avril 2019, le Mouvement « On s'engage » présidé par Séverin Joe Malph Divassa vient de doter le Lycée d'Etat Jean-Stanislas Migolet d'une reprographie - des rames de papiers et des cartouches d'encre. Le parrain de ce mouvement associatif, Hugues Mbadinga Madiya, soucieux du bien-être et de l'avenir de la jeunesse, a répondu favorablement aux doléances de l'établissement ce vendredi 17 mai 2019.

Il est 10h à dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo. Le temps est favorable. Les élèves et les autorités du Lycée d'Etat Jean-Stanislas Migolet attendent patiemment leurs bienfaiteurs. Hugues Mbadinga Madiya, Parrain du Mouvement « On s'engage » vient de doter l'établissement d'une reprographie - des rames de papiers et des cartouches d'encre. Un don qui fait suite à la demande qu'avait exprimé le lycée. La remise officielle de ce matériel scolaire a été effectuée par Séverin Joe Malph Divassa, Président du Mouvement On S'engage et plusieurs de ses membres. Chrysanthème Ikouyou, Proviseur n'a pas manqué de témoigner de sa reconnaissance à l'égard de ses bienfaiteurs.

Le Président du Mouvement « On s'engage » a toutefois précisé que le lycée d'État Jean-Stanislas Migolet étant le principal centre d'examen de la ville « cette dotation permettra de faire les impressions des résultats des examens blancs, des résultats de fin d'année scolaire, mais surtout, d'accueillir les examens de fin d'année (BEPC et BAC) en toute sérénité ».

C'est un ouf de soulagement, estime le Proviseur, qui, lui, n'a cessé de remercier le parrain et le Président de ce mouvement associatif. Pour lui, comme pour les apprenants, ce don vient à point nommé. « Heureux, nous le sommes. Vous êtes des exemples à suivre. Vous tenez à vos promesses. Ce sont là des qualités que vous nous inculquez. Nous en sommes fiers. Mes camarades, par ma modeste personne, vous remercient infiniment de ce geste, ô combien noble ! Car vous vous souciez de notre avenir. Que Dieu vous en donne davantage afin que vous aidez les gens autour de vous. Ce geste par vous posé, nous apprend à être plus responsables et surtout, nous interpelle à faire du bien autour de nous » professe le représentant des élèves en guise de reconnaissance.

Le Président et les membres du Mouvement On S'engage ont souligné la nécessité pour les autorités du Lycée d'en faire bon usage. Pour Séverin Joe Malph Divassa, ce don d'une photocopieuse, des rames de papiers et des cartouches d'encre est l'expression du cœur. « Il n'y a rien de plus beau que de donner avec le cœur. Je reste persuadé, qu'il y a vraiment du plaisir à donner, qu'à recevoir. Les membres du Mouvement et moi, nous nous battrons toujours pour apporter de l'aide à nos semblables » affirme-t-il avec humilité.

La cérémonie a été rehaussée par la présence de Prosper Bouyomeka, Préfet de la localité. Il a procédé à la remise symbolique de ce Don. Aussi, Prosper Bouyomeka s'est-il réjoui de cette action posée par des jeunes soucieux de l'avenir intellectuel de leurs frères et sœurs encore au Lycée. Il a salué admirablement l'initiative et a, comme le proviseur, remercié les donateurs.

Avec ce don, Hugues Mbadinga Madiya le Parrain, Séverin Joe Malph Divassa et les membres du mouvement viennent de dessiner le sourire sur les visages, non seulement des élèves, mais des autorités du Lycée Jean-Stanislas Migolet.