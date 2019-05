Cote d'Ivoire: Ramadan 2019 à l'intelligent d'Abidjan - Don de la 1ère dame et rupture collective

Le directeur général du quotidien l'Intelligent d'Abidjan Alafé Wakili a offert une rupture collective du jeune à l'endroit du personnel, des amis et connaissances vendredi 17 mai 2019, dans les locaux du journal à Angré-château.

En compagnie du personnel de l'IA, d'Afrikipresse et de Totem communication, les journalistes Fernand Dedeh, Marilyse Aimée, JM Bitty et Jean Claude Coulibaly, ont dégusté le menu notamment composé de riz gras avec poisson et poulet, d'alloco avec poulet, et de divers types de boissons chaudes et froides.

La rupture a été suivie par un don de la Première Dame composé de cartons de sucre et de lait réceptionné par Joël Touré directeur de publication de l'Intelligent d'Abidjan, des mains de Coulibaly Brahima, directeur de la communication au cabinet de la Première Dame.

« La Première Dame me charge de vous remettre ces cartons de sucre et de lait pour vous accompagner, accompagner ses enfants de l'Intelligent d'Abidjan dans ce mois de pénitence afin que vous passer un excellent mois de jeûne. Aussi, elle me charge de vous prier de vous joindre à elle pour prier en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Elle remercie le Dg de l'Intelligent d'Abidjan Alafé Wakili et l'ensemble du personnel pour tout l'accompagnement dont la fondation et les activités du cabinet bénéficient », a indiqué Brahima Coulibaly.