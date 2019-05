Algérie: Dahmoune appelle les walis à entretenir un dialogue "continu" avec les étudiants

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a appelé à un dialogue "constructif et continu" avec les étudiants pour examiner de "près" les difficultés et entraves auxquelles ils pourraient faire face, et les inciter à contribuer "efficacement" à tracer les contour de leur avenir.

Dans une lettre adressée aux walis, walis délégués et cadres de l'administration régionale à l'occasion de la journée de l'étudiant célébrée le 19 mai, le ministre a insisté sur l'importance d'entretenir un dialogue "constructif et continu" avec les étudiants, car constituant "le seul moyen de les prémunir contre toute dérive pouvant entamer la stabilité du pays", préconisant de se rapprocher davantage de cette catégorie et d'être à l'écoute de ses préoccupations.

"Cette jeune élite intellectuelle, consciente des enjeux et des défis de l'heure (...) cherche à se faire une place dans la bataille d'édification de l'Algérie de demain", a poursuivi le ministre, ajoutant que cette même élite empruntait depuis le début du Hirak "la voie de ses prédécesseurs, mue en cela par un militantisme profondément enraciné, hérité de leurs aïeuls, artisans de la Guerre de libération nationale".

Dans cette perspective, le ministre a appelé les walis "à encourager nos enfants à s'abreuver de sciences et de savoir, en leur réunissant toutes les conditions nécessaires, et en œuvrant à ancrer l'histoire de notre Nation dans les mémoires".

Il a souligné, en outre, l'impératif de sensibiliser les étudiants aux "défis et enjeux auxquels ils sont confrontés, notamment en cette conjoncture sensible qui exige davantage de perspicacité et de clairvoyance dans le traitement des données, en faisant prévaloir le dialogue comme seule issue (...), et en s'unissant autour des institutions du pays et de son Armée nationale populaire (ANP), garant de la stabilité et de la sécurité de notre jeune Etat".