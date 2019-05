Cote d'Ivoire: Dimbokro/Jeûne - La ministre Bakayoko Ly-Ramata et des cadres apportent leur soutien à la communauté musulmane

Les fidèles musulmans de Dimbokro ont eu le soutien le vendredi 17 mai 2019, de plusieurs de leurs cadres et élus dont la ministre Bakayoko Ly-Ramata, à l'occasion du jeûne du Ramadan qu'ils observent.

Ainsi, à la tête d'une délégation de ces cadres et élus de Dimbokro, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a fait don de quatre tonnes de sucre, cinq tonnes de riz et de 24 cartons de lait à la communauté musulmane. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à la grande mosquée du quartier Dioulakro de la localité.

"Les fils et filles de Dimbokro ont décidé de faire ce geste pour vous aider en cette période de ramadan, mois de solidarité et de partage. C'est l'occasion également de vous affirmer notre volonté d'œuvrer dorénavant dans l'union, pour le développement de Dimbokro", a déclaré l'honorable Yao Séraphin, député de Dimbokro et porte-parole de la délégation, aux nombreux guides religieux et fidèles musulmans présents. Les invitant à faire plus de prières pour la paix dans le pays.

"Prier pour le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, car c'est lui qui crée les conditions, pour que nous puissions faire ce geste", a surtout ajouté l'élu de la nation. Très touchée par la mobilisation de leurs cadres, la communauté musulmane a tenu à adresser ses vives remerciements aux donateurs. "C'est la première fois que nous voyons tout ce monde poser ensemble un acte aussi fort. C'est le signe que la solidarité et l'entente prennent forme à Dimbokro. Nous vous encourageons à continuer dans ce sens, pour Dimbokro. Merci à ces hommes et femmes pour ce geste de solidarité. Dieu vous le rendra au centuple", a souligné le secrétaire général du Cosim, El Hadj Tondossama Yaya, au nom de ses coreligionnaires.

Il faut noter qu'outre la ministre Bakayoko Ly-Ramata, des cadres et non des moindres à savoir le maire de Dimbokro, Bilé Diéméléou, le député Yao Séraphin, le directeur général de la Lonaci, Dramane Coulibaly, le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, le conseiller du Président de la République, Cissé Moussa et l'opérateur économique Koffi Eugène ont contribué à ce geste de haute portée sociale.