Cote d'Ivoire: Coopération Côte d'Ivoire-France - Christophe Castaner en visite à Abidjan

Le ministre de l'Intérieur de la République française arrive demain en Côte d'Ivoire.

Le ministre de l'Intérieur de la République française, Christophe Castaner, sera à Abidjan le dimanche. Il sera reçu par le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara et aura un entretien avec le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko et celui de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Selon le site de l'hebdomadaire "Jeune afrique", "l'objectif affiché de ce premier déplacement du ministre français de l'Intérieur sur le continent : renforcer la coopération avec la Côte d'Ivoire en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration clandestine".

La Côte d'Ivoire et la France entretiennent depuis longtemps une coopération exemplaire dans tous les domaines. L'arrivée du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner permettra de renforcer les liens en matière de sécurité et de défense. Dans le domaine de la sécurité, signalons l'action du Service de sécurité intérieure en faveur de la Côte d'Ivoire. "Implanté au sein de l'ambassade de France, depuis plus de 10 ans, le Service de Sécurité Intérieur (Ssi) a été créé à Abidjan en 1962. L'effectif du Ssi comprend un attaché de sécurité intérieure (Asi), un attaché de sécurité intérieure adjoint (Asia) et 4 coopérants et experts internationaux placés en qualité de conseillers auprès du Ministre d'État, Ministre l'Intérieur et de la Sécurité (Memis), du Commandant de l'École de gendarmerie d'Abidjan et du Directeur de la surveillance du territoire.

En 2015, le Ssi a initié plus de 80 formations dispensées par des experts français, stages en France et dans les Écoles nationales à vocation régionale au profit de 1078 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers. Ces actions ont été financées par la Direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) et par l'Ue dans le cadre du projet d'appui à l'École nationale de police", lit-on sur le site de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire.