Cote d'Ivoire: Soutien aux médias - MTN-Ci offre du matériel informatique d'une valeur de 10 millions F CFA à l'AIP

Mtn-Ci a offert du matériel informatique d'une valeur de 10 millions F Cfa à l'Agence ivoirienne de presse (Aip) en vue de renforcer sa capacité opérationnelle sur le terrain. La cérémonie officielle de remise de don a eu lieu le vendredi 17 mai 2019, au siège de l'Aip, à Abidjan-Plateau.

C'est un don composé de 40 tablettes, 40 smartphones, 10 appareils photos numériques et 10 ordinateurs de bureaux connectés à internet haut débit. « Il s'agit de mettre en lumière le rôle de ce média dans la diffusion de l'information. C'est donc un partenariat fructueux entre nos deux structures », explique Naminata Bakayoko, responsable des ressources humaines, représentant le directeur général de Mtn-Ci.

Barry Sana Oumou, directrice de l'Aip, s'est félicitée de ce don de matériel qui permet de célébrer le partenariat entre les deux structures. Avant de rappeler que ce partenariat entre l'Aip et Mtn-Ci vise d'une part, à faire la promotion et accroître la visibilité des activités de la maison de téléphonie et sa Fondation et d'autre part, permettre à l'Aip d'obtenir du matériel de travail pour renforcer ses capacités opérationnelles.

« C'est une belle moisson. Le secteur de la communication et des médias est en constante mutation. Cette évolution est exacerbée avec l'avènement des nouveaux médias. Ainsi, le journaliste professionnel et responsable que nous prônons, ne peut être une réalité sans une mise à jour constante de ses capacités et un renouvellement de son matériel de travail. C'est pourquoi, nous nous réjouissons de ce type de partenariat qui permet de renforcer le dispositif opérationnel de l'Aip et lui permet de gagner ainsi en célérité et en efficacité », affirme Rosine Ano Kakou, conseillère technique, représentant le ministre de la Communication et des Médias.

Aussi s'est-elle félicitée de cette initiative de la société de téléphonie mobile qui, dira-t-elle, a compris qu'au-delà de l'activité commerciale, il est bon d'être proche des localités où elle exerce.