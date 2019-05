Soudan: Soutien National - Initiative visant à introduire un parlement de transition

Le parti du soutien national (PSN) a lancé samedi une initiative visant à créer un parlement de transition, chargé de sélectionner un groupe de civils qui rejoindra le conseil souverain.

Le chef du parti Wael Abdul-Ilah Farah a déclaré que sa vision reposait sur la nécessité pour les composantes du parlement de transition d'inclure deux sièges pour un homme et une femme issus des familles des martyrs et des représentants des révolutionnaires de chaque État fédéré et pour la représentation de tous les partis politiques enregistrés.

Il a expliqué que le parlement provisoire présenté par son parti comprenait des représentants d'organisations et d'entités civiles et de mouvements armés, ainsi que des représentants de syndicats appartenant à l'Association de Professionnels Soudanais (APS) et de représentants des chambres de commerce, d'industrie, des transports, d'employeurs et d'agriculteurs en plus des représentants des prédicateurs, des confréries soufies et des églises.