Algérie: Sit-in des militants du PT à Alger pour demander la libération de Louisa Hanoune

Alger — Des dizaines de militants du Parti des Travailleurs (PT) ont organisé, samedi à la Place de la Grande poste (Alger centre), un sit-in de protestation pour demander la libération leur SG, Louisa Hanoune, placée en détention provisoire dans une prison civile à Blida.

Les manifestants, à leur tête les membres du bureau national du PT, ont brandi des banderoles réclamant "la libération de Louisa Hanoune" et sur lesquelles on pouvait lire: "la prison est réservée aux voleurs et non pas aux militants politiques" et scandé certains slogans du Hirak populaire.

La manifestation revêtait un caractère pacifique, aucun dépassement n'ayant été enregistré entre les manifestants et les agents de maintien de l'ordre qui ont encerclé l'endroit pour les immobiliser.

La SG du PT devrait comparaître, lundi, devant la justice lors d'une audience consacrée à examiner la décision du juge d'instruction de sa mise en détention provisoire jeudi 9 mai.

Elle a été convoquée auparavant par le juge d'instruction près le tribunal militaire de Blida pour être entendue dans le cadre de l'enquête ouverte contre Athmane Tartag, Mohamed Mediène et Said Bouteflika, poursuivis pour "atteinte à l'autorité de l'Armée et complot contre l'autorité de l'Etat".