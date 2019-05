Cote d'Ivoire: Biankouma - Mabri Toikeusse inaugure des centres de santé à Bounta et Yêpleu

Le président du Conseil régional du Tonkpi, le ministre Albert Mabri Toikeusse, a procédé le 10 mai, à l'inauguration de deux infrastructures sanitaires réalisées par ledit conseil à Bounta et Yépleu dans le département de Biankouma.

Prenant la parole, le président du Conseil régional du Tonkpi a déclaré avoir pris bonne note des doléances formulées par les différentes populations des deux localités et compte parer au plus pressé, notamment la construction d'une maternité en plus du dispensaire dans les deux localités.

Il a ensuite annoncé la réhabilitation et la construction d'écoles dans ces deux villages. Le village de Bounta qui compte plus de 7000 habitants mérite, selon Mabri Toikeusse, un groupe scolaire. Quant au village de Yêpleu, il a instruit le premier vice-président, Wohi Méla Gaston Aimé de procéder urgemment à la réhabilitation de l'école décoiffée par une tornade.

Il faut rappeler que l'infirmier qui doit exercer dans le dispensaire de Bounta est déjà connu. Son nom est Konan N'Dri Nestor. Sa décision d'affectation a été remise au sous-préfet de Santa séance tenante. Quant à Yêpleu, Mabri Toikeusse a demandé au directeur départemental de la santé de mener les démarches nécessaires en vue de l'affectation dans les meilleurs délais d'un infirmier pour soulager les populations.

Concernant le reprofilage lourd des routes, le président Mabri entend entreprendre des démarches auprès des entreprises minières qui opèrent dans la région pour apporter leurs contributions. Car « on ne peut avoir un sous-sol immensément riche et vivre dans la misère. C'est inadmissible », dira-t-il.

Il a clos ses propos en invitant ses parents à entretenir le climat de cohésion sociale sans lequel aucun développement n'est possible. Pour ce faire, ils doivent tourner le dos aux mensonges, ragots et autres calomnies tendant à instaurer un climat de défiance et de désordre.

Les porte-paroles des populations des deux localités ont exprimé leur gratitude au président du Conseil régional du Tonkpi et à son équipe.