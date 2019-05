Mali: Le Gouvernement signe un important Accord de prêt avec Khalifa Fund for Enterprise Development

Le nouveau Sherpa Boubou Cissé qui cumule aussi le portefeuille de ministre de l'économie et des finances est accompagné durant sa visite, du 19 au 21 mai 2019, par la ministre des Mines et du Pétrole Lelenta Hawa Baba Bah, celui de l'Energie et de l'Eau, Sambou Wague et celui des Transports et de la Mobilité urbaine Ibrahima Abdoul Ly.

Au menu, la délégation du Premier ministre doit rencontrer les plus hautes autorités du pays dont entre autres Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan Prince hériter, la Ministre d'Etat de la Coopération Internationale, Mme Reem Ebrahim Al Hashimi.

Dans le marbre, la signature de trois accords dont le Projet d'Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière, le Projet d'Accord de coopération dans le domaine culturel; le Projet d'Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République du Mali et les Emirats Arabes Unis.

Durant cette visite, le Chef du gouvernement Boubou Cissé rencontrera aussi le Ministre des Affaires Etrangères, Son Altesse Sheikh Abdallah Bin ZAYED Al Nahyan, le Ministre d'État de la Défense, Mohamed Al Bowardi et surtout le PDG de Khalifa Fund for Enterprise Development (KFED), Hussain Al Nowais pour la signature d'un important accord de Prêt.

L'octroi de cet accord de prêt de KFED au Mali s'inscrit dans le prolongement du soutien des Émirats arabes unis au Gouvernement du Mali dont un précédent accord signé en janvier 2019 s'élevait à quelque 25 millions de dollars américains.