Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Portugal et Turquie)

Allemagne, 34e et dernière journée, 4e division, groupe Ouest

Sévèrement battu (0-5) sur le terrain de Wiedenbrück, 17e du classement, Lippstadt termine à la 13e place avec 2 points longueurs d'avance sur la zone rouge. Exaucé Andzouana n'était pas sur la feuille de match.

Allemagne, 34e et dernière journée, 4e division, groupe Est

Remplaçant, Antoine Makoumbou est entré à la 69e lors de la défaite de la réserve de Mayence chez le Waldhof Mannheim (0-1). Quatorzième, le club de l'ancien Monégasque est 14e et devra peut-être jouer les barrages.

Belgique, 10e et dernière journée des play-offs, 1re division

Face à un White Star démobilisé, Zulte-Waregem a terminé sa saison à domicile par une victoire 2-1. Avec ce deuxième succès consécutif, l'équipe de Marvin Baudry (sangle abdominale, saison terminée) prend finalement la 4e place avec 13 points.

Bulgarie, 8e journée des play-offs, 1re division

Respectivement sixième et cinquième du classement, et largués dans la course à l'Europe, le Cherno More et le Botev Plovdiv se retrouvait sur le pré samedi. Sans Hugo Konongo, sur le départ, mais avec Fodé Doré titulaire, Varna s'est imposé 1-0. Et double Plovdiv au classement.

Portugal, 34e et dernière journée, 2e division

La réserve de Braga corrige celle du Benfica (5-1) pour l'honneur. Car avec 37 points, l'équipe de Gaïus Makouta, remplacé à la 84e minute, est condamnée à la relégation.

Turquie, 33e et avant-dernière journée, 1re division

Fin de saison prématurée pour Thievy Bifouma, expulsé à la 30e minute lors du déplacement du Yeni Malatyaspor à Antalyaspor. Signalant avec trop de véhémence une faute non-sifflée, il a écopé d'un avertissement, puis d'un deuxième consécutif après avoir fait tomber le carton jaune des mains de l'arbitre. Sans lui, son équipe s'incline 0-3.