Angola: La ministre des Sports souligne les bénéfices du tournoi international de golf

Luanda — La ministre angolaise de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula do Sacramento Neto, a déclaré samedi, à Luanda, que le tournoi internation "Presidential Golf Day" pourrait influencer le développement du sport et du tourisme dans le pays.

Se confiant à la presse, en marge du coup d'envoi de cette compétition donné par le Président de la République, João Lourenço, à Barra do Kwanza, la gouvernante a fait savoir qu'il s'agissait d'un incitatif important pour les pratiquants, les touristes et les potentiels investisseurs.

"À partir de cette première édition, un travail conjoint du ministère de l'Hôtellerie et du tourisme ainsi que d'autres partenaires, pose les bases nécessaires pour faire progresser cet important véhicule touristique. Il est maintenant nécessaire de travailler plus étroitement et de manière appropriée, afin de créer les conditions pour attirer les investisseurs ", a-t-elle admis.