Tunisie: Des pluies continues attendues tout au long de la journée du lundi (INM)

Tunis — Des pluies continues sont attendues tout au long de la journée du lundi, elles seront éparses et momentanément orageuses sur le nord et localement sur le centre. Des précipitations abondantes concerneront le Grand Tunis, Bizerte, Jendouba, Nabeul et Béja, a indiqué à l'agence TAP, Hamza Sâad, ingénieur à l'Institut National de Météorologie.

Il a souligné que les vents forts qui ont soufflé depuis hier dimanche, à une vitesse de 70km/h, vont se poursuivre ce lundi, à une vitesse allant de 60 à 70km/h.

Pour ce qui de la journée de demain, mardi, "les pluies tomberont en quantités moins importantes sur les régions du nord et du centre, alors que les températures resteront au même niveau".

"Les précipitations vont diminuer sur la plupart des régions, à partir de mercredi 15 mai. Les températures seront en hausse progressive entre 21 et 26° au nord, au sahel et dans les hauteurs. Ces températures oscilleront entre 27 et 32° dans le reste des régions.

D'après Sâad, le changement imprévu des conditions climatiques résulte d'une dépression atmosphérique sur le golfe de Gênes (Italie), qui est à l'origine de vents forts de secteur nord. Ces vents du nord ont contribué à la baisse des températures, lesquelles sont comprises ce lundi, entre 16 et 21 degrés au nord et dans les hauteurs et entre 23 et 28 degrés, ailleurs.