Afrique: CAF CC - Les marocains du RS Berkane rêve du titre

Les jeunes du RS Berkane ont réussi l'exploit : se qualifier en finale de la Coupe de la Confédération Total et comptent rééditer la prouesse du Raja Casablanca la saison dernière en remportant le titre face aux Congolais de l'AS Vita Club.

Les Oranges Berkanis écrivent l'histoire en se qualifiant pour la première fois à la finale de la compétition après avoir battu les joueurs du CS Sfax 3-2 en demi-finale. Le club a été créé en 1938 sous le nom d'Association Sportive de Berkane, avant de devenir Union Sportive de Berkane en 1966, puis Renaissance Sportive de Berkane en 1970. Le club n'avait jamais remporté de titre local avant 2018, année où il a soulevé la Coupe du Trône, le seul titre de son histoire.

« Nous avons beaucoup appris de nos deux dernières expériences en Coupe de la Confédération » indique à cafonline.com Mostapha Berial, fan inconditionnel du club de Berkane, avant d'ajouter : « Pour cette édition de 2019, nous attendons avec impatience la finale. Cette réussite est due essentiellement au conseil d'administration du club, qui s'occupe de tous les détails pour que le club joue un football professionnel ». Le club basé à Berkane, ville distante de 600km à l'est de Casablanca, est soudainement devenu la destination privilégiée des joueurs étrangers, dans le championnat marocain à l'instar de Laba Kodjo (Togo) ou du duo burkinabé Alain Traoré et Issoufou Dayo. « Cette saison, le club dispose d'une équipe capable de vaincre le club égyptien de Zamalek et de remporter la Coupe de la Confédération car Berkane a montré qu'il pouvait marquer à domicile ou à l'extérieur », déclare Mouhamed Tlaghi, journaliste de football basé à Berkane.

« C'est grâce aux efforts conjugués du conseil d'administration, des joueurs, du personnel technique, des supporters et des journalistes de l'est du Maroc que Berkane est devenu l'un des clubs les plus puissants d'Afrique", ajoute-t-il. Pour l'entraineur du club marocain, Mounir Jaouani, une victoire en finale signifierait beaucoup de choses pour RS Berkane, dont le nom de la ville signifie volcan en arabe. « Nous nous sommes qualifiés pour la finale. Tous les composants du club ont un rêve : remporter le titre », déclare Jaouani. Berkane va maintenant faire face à Zamalek, détenteur de cinq titres de la Ligue des champions de la CAF et trois Super Coupe de la CAF. La première étape aura lieu le dimanche 19 mai à Berkane, alors que la rencontre retour s'annonce déjà passionnante le 26 mai prochain à Alexandrie.