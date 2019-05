Afrique du Nord: OSS - Les pays d'Afrique de nord en quête de 24 millions de dons, pour préserver leurs oasis

Tozeur — «Les participants au congrès régional tenu à Tozeur, sur la promotion des oasis en Afrique de nord et en Mauritanie ont decidé de demander des financements, sous forme de dons, à raison de 10 millions de dollars, auprès de Fonds vert pour le climat et 14 millions de dollars auprès de Fonds d'adaptation au changement climatique», a indiqué le représentant de l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Nabil Hmada.

Intervenant lors de la clôture de ce congrès organisé les 17 et 18 mail, le responsable a fait savoir que la finalisation du processus de financement durera a r 15 mois et qu'il bénéficiera aux six pays concernés par le développement des oasis, à savoir Tunisie, Maroc, Algérie, Libye, Egypte et Mauritanie.

« les recommandations issues de cette rencontre doivent être mises en application, surtout celles portant sur la préservation des oasis et leurs intégrations dans le système économique, ainsi que la mise en place des entreprises spécialisées dans l'investissement dans ce domaine et la mobilisation des financements nécessaires, a noté de son coté, le ministre des Affaires locales et de l'Environnement, Mokhtar Hammami.

Selon Hammami, « les participants au congrès ont finit par reconnaitre les oasis comme un patrimoine historique, culturel, environnemental, civilisationnel, national et international, qu'il est impératif de le préserver. Ils ont recommandé, aussi, d'appuyer les initiatives nationales, locales et internationales visant à améliorer l'adaptation des oasis aux changements climatiques et à renforcer les moyens de développement durable au sein d'eux ».

Les participants ont préconisé, en outre, d'adopter une vision de développement basée sur une approche intégrée entre les différents secteurs et les différentes parties intervenantes (départements gouvernementaux, société civile, secteur privé, université et institut de recherche scientifique).

Ils ont appelé, aussi, à renforcer les mécanismes de coopération et d'échange d'expériences dans le domaine et à concevoir un plan de travail régional relatif à la gouvernance des oasis, tout en prenant en considération les spécificités locales et nationales et en faisant recours aux technologies nouvelles.

Le congrès régional sur la promotion des oasis en Afrique de nord et en Mauritanie (17 et 18 mai 2019) a été organisé par le ministère des Affaires locales et de l'Environnement en collaboration avec la Banque Mondiale.