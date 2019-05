Congo-Kinshasa: Liprobakin - V.Club frappe à la porte des demi-finales !

Le BC V.Club file déjà vers les demi-finales du championnat de la Ligue provinciale de basket-ball de Kinshasa (LIPROBAKIN), édition 2019. L'équipe cher à Me Popol Badjegate a battu Yellow Stars (76 à 37), ce dimanche 19 mai, en match de la cinquième journée de ce prestigieux championnat de basket-ball kinois.

Un match facile pour les poulains du coach Agnès Mbudi qui ont mené dès la première minute faisant : (21-6) au premier quart temps, (37-15) à la mi-temps, puis, (60-29) au troisième quart temps, et enfin, (76-37).

Le vendredi 15 mai, V.Club s'est relancé dans la course en battant le BC Tourbillon (66-44). A l'entame de ce match, c'est Tourbillon qui a pris le dessus, dominant le premier quart temps (13-9), et même le deuxième (27-22), grâce à un système de jeu qu'il a baptisé "UDPS". Agnès Mbudi qui a vite étudié et compris ce jeu, n'a pris que dix minutes de la mi-temps pour le transmettre à ses poulains. C'est ainsi qu'à la reprise, Marianna Mwadi Bula et Natacha Mambienga qui se sont alors ressaisies, n'ont fait que marquer des paniers dans un boulevard presque vide. A la fin du troisième quart temps, le marquoir est passé de 40 à 30 en faveur des Verts et noirs. Avec l'entrée en renfort de Marlène Ngobeleza au quatrième et dernier quart temps, V.Club remportera enfin ce match par un score de 66-44.

Avec déjà trois victoires en quatre sorties, V.Club est assuré de jouer les demi-finales, peu importe le score de son dernier match contre CNSS. Un match qui s'est joué le dimanche 12 mai, mais soldé en queue de poisson, suite à une forte pluie.