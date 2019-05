Congo-Kinshasa: [Nouveau président de Lupopo] Pascal Beveragi - « Je mettrai tous mes moyens à la disposition de l'équipe... »

Enfin, le FC Saint Eloi Lupopo a désormais un nouveau président. Il s'appelle Pascal Beveragi, un grand entrepreneur de la compagnie NB Mining Africa, porté à la tête de cette équipe, dimanche 19 mai, au cours d'une Assemblée Générale Elective, organisée, dans la salle du Cercle de la Société Nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), située dans l'enceinte de la Direction Générale de cette entreprise, à Lubumbashi.

Prenant la parole pour la circonstance, Pascal Bevéragi a promis et rassuré tout le monde, qu'il mettra tous ses moyens à la disposition de l'équipe.

Cette Assemblée Générale Elective, faut-il signaler, s'est tenue dans une situation un peu confuse. Une frange de dirigeants de cette équipe : le vice-président Oscar Kyungu et les siens ont dénoncé l'irrégularité dans la convocation même de ces assises. En tout cas, pour eux, l'Assemblée devrait plutôt être convoquée par le président sortant, Faustin Bokonda, dans les 15 jours, conformément à l'article 11 des statuts de Lupopo, et non par quelqu'un d'autres qui n'est pas le président de l'équipe dans moins de 48 heures. C'est vraiment illégal, disent-ils. Le camp de Kyungu Oscar a alerté même la Linafoot de ne pas tenir compte de cette Assemblée, visiblement hors normes.

Mais, curieusement, le quorum a été atteint. Sur les 6 membres du comité, 3 ont été présents dans la salle, plus 10 joueurs affilés, 14 membres du comité d'honneur sur les 16 et 54 invités sur les 60 attendus. La Linafoot a été valablement représentée, d'abord par Eugène Kabongo, puis par le président Bosco Mwehu lui-même qui est arrivé un peu plus tard. La salle du Cercle a même refusé du monde.

Un seul point à l'ordre du jour : l'élection du nouveau président. L'Assemblée opte pour le mode du scrutin à main levée. Beveragi est alors élu président avec 51 voix sur 54 votants. Il succède à Faustin Bokonda qui, visiblement, n'a pas encore dit son dernier mot. Le tout-puissant secrétaire sportif de Lupopo, Donat Molongoy Pande Moya est l'homme le plus heureux, lui qui aurait été au four et au moulin.

Beveragi a prôné l'unité et a promis de gagner ensemble : « Personne ne viendra diviser le FC Saint Eloi Lupopo. Je remercie mon prédécesseur pour la collaboration, et j'espère qu'elle va demeurer tout au long de notre mandat. Des victoires à gagner, nous allons les gagnerons ensemble. Je mettrai tous mes moyens à la disposition de l'équipe. Je remercie le secrétaire Donat Mulongoy pour les efforts fournis, et j'invite tout le monde à rester calme, en attendant une autre assemblée élective des autres membres... ».

Pour rappel, cette assemblée était initialement prévue pour samedi 18 mai, et reportée à dimanche pour vice de forme.