Cote d'Ivoire: Développement du Bélier - Le président Yéboué Pascal fait appel à toutes les forces vives

Le Conseil régional du Bélier a tenu sa troisième session ordinaire le vendredi 17 mai dernier. En présence du corps préfectoral, des chefs traditionnels, des jeunes et des femmes, les Conseillers régionaux ont passé en revue les questions de développement de la région.

Notamment « Examen et approbation du projet de coopération avec la région des Hauts-Bassins du Burkina Faso ; Examen et adoption de l'état d'exécution du budget au premier trimestre 2019. » Mais avant ce travail qui a duré un peu plus de 2 heures, le président a fait le rappel de sa vision quant au développement de sa région.

« Je voudrais faire quelques rappels ; nous avions appelé nos frères et sœurs à la cohésion, au travail. Mais pour que cela soit, il nous faut des outils et le premier outil, c'est le programme triennal.

Il nous faut aussi un budget adossé à ce programme triennal ; tout cela a été fait. Les commissions permanentes et le Comité social et économique régional (Cser) ont été installés et doivent se mettre rapidement au travail.

Cette force de proposition, nous l'attendons beaucoup pour engager le Conseil régional sur les sentiers du développement pour le bien-être de nos vaillantes populations.

Le schéma régional d'aménagement et du développement du territoire, véritable outil de planification, est en cours. Nous appelons toutes les compétences afin de nous rejoindre pour mettre en route cet outil important pour l'avenir.

Tant il est vrai qu'il ne peut y avoir de développement sans planification car si déjà on ne planifie pas, on ne définit pas le chemin par lequel nous allons arriver à quelque chose, nous allons patauger. J'en appelle donc à tous pour qu'on puisse venir mettre en place cet outil. » a-t-il appelé toutes les forces vives avant de se tourner vers la coopération décentralisée.

Il s'est réjoui du quitus que lui ont donné les conseillers pour poursuivre les discussions en vue d'une signature d'accord de coopération entre la région du Bélier et la région des Hauts-Bassins du Burkina Faso.

Cet accord de coopération se fera autour des questions de « développement économique ; environnement, climat, et énergies renouvelables ; la formation des élus et cadres, la formation professionnelle et les échanges professionnels interrégionaux ; Appui aux échanges d'expériences en matière de décentralisation, de déconcentration, de marketing territorial et la gouvernance ; l'agriculture et le développement rural ; Appui au partenariat entre acteurs de développement des deux territoires, notamment : collectivités locales, chambres consulaires, universités, académies de l'enseignement et organisations professionnelles, associations… ; Appui à la promotion des métiers et de l'artisanat des deux régions ; Appui aux échanges en matière artistique, touristique, culturelle et sociale. »

Notons que le samedi 18 mai, l'ensemble des conseillers régionaux a été formé à la connaissance et au fonctionnement du conseil régional.