Congo-Kinshasa: Udps /Tshisekedi - Guerre des factions, un piège pour Félix !

guest column

Bonnet de honte ! C'est le moins que l'on puisse dire, après le spectacle désolant que l'Udps /Tshisekedi a offert aux congolais et à l'opinion internationale, mercredi 08 mai 2019, 24 heures à peine après la diffusion des images rassurantes de la rencontre entre le président de la Convention démocratique du parti et le président a.i de l'Udps/Tshisekedi.

Réjouissances précoces, d'autant plus que le contenu de l'entretien entre les deux personnalités n'avait pas été rendu public.

Avaient-ils réussi à concilier leurs positions ? J'en doute. La descente musclée des présidents de la Cdp et de la Cep pour "s'installer comme directoire sans Kabund" permet d'en douter.

Bonnet de honte ! On lave son linge sale en famille. C'est une vérité sempiternelle. Depuis quelques temps, l'Udps /Tshisekedi, vainqueur pourtant de l'élection présidentielle, a pris pour habitude de laver son linge sale en public. Elu brillamment député national à Kinshasa, puis premier vice-président de l'Assemblée nationale ; secrétaire général choisi par Etienne Tshisekedi puis confirmé par Félix Tshisekedi ; personnalité populaire dont le charisme a conquis la base de l'Udps, Jean-Marc Kabund n'est plus prophète chez lui. Des accusations aussi incongrues que ridicules circulent sur sa personne.

On l'a accusé d'être un traitre à la solde du FCC, d'un corrompu qui ne pense qu'à satisfaire ses intérêts, d'un diviseur qui serait en train de préparer le lancement d'un nouveau parti - Udps décision finale - , d'un claniste qui aurait négocié des postes ministériels et au sein des entreprises publiques au profit de quelques fidèles, mais au détriment des combattants - même méritants - de la première heure, etc.

Lorsqu'on en vient à la débâcle électorale des législatives et des sénatoriales, on ne va pas chercher loin la tête de turc. Le raccourci est vite trouvé : le leadership, en oubliant que ce leadership était celui de Félix et de Kabund.

Le plus étrange, c'est que même le président de la Cep a embouché cette trompette.

Candidat malheureux aux législatives et aux sénatoriales, il rendrait ainsi Jean-Marc Kabund comptable de ses déboires électoraux et ceux de nombreux autres candidats.

L'Udps a choisi de laver son linge sale en public. En attaquant publiquement une décision du président Tshisekedi, celle de confier l'intérim de son mandat à celui qui fut son plus proche collaborateur et un des grands artisans de son succès électoral.

En vouant aux gémonies un leader qui avait dénoncé cherché à voir clair dans les allégations de corruption des députés provinciaux pour l'élection des sénateurs.

En traitant de corrompu leur négociateur principal avec le FCC (Front commun pour le Congo) au motif que beaucoup craignent de ne pas être admis à la mangeoire.

L'excès de juridisme vient de donner lieu à une bataille des tranchées entre ceux qui se réfugient derrière les statuts pour reprendre leur place au soleil, et les fidèles du président de la République qui avaient accepté la solution politique de l'intérim décidée par ce dernier, en attendant la mise en place complète de la Cdp, son investiture , et la préparation d'un éventuel congrès qui ne peut, au vu des circonstances, être organisé endéans un mois.

Bonnet de honte ! Oui, bonnet de honte, au vu de l'embarras dans lequel les factions combattantes de l'Udps ont plongé le président.

Quatre mois après son élection, alors qu'il est engagé dans des négociations difficiles avec un FCC soudé comme jamais pour la formation du gouvernement, le Président ne peut même pas compter sur un parti uni. Sa propre décision confiant l'intérim à Jean-Marc Kabund est contestée par ceux-là mêmes qui veulent le consacrer comme un président partisan, l'autorité morale auprès de laquelle on fait remonter les odeurs nauséabondes des guerres de positionnement.

Comptable des intérêts de l'Udps dont il doit régler les batailles de tranchées, Félix Tshisekedi cesserait ainsi d'être le garant du bonheur de tous les congolais.

En dernière minute, nous apprenons que le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu les deux parties antagonistes. Après avoir entendu la version des faits de l'une et de l'autre, Tshisekedi les a conseillés d'arrêter de salir le parti, mais de se mettre ensemble pour trouver une solution conforme aux statuts de l'Udps.

Nous espérons que les querelles de boutiquiers sont réglées. Pendant que les congolais en colère iront de leur clameur réclamer leur président.

J'ai exprimé ma colère, celle d'un congolais indigné.