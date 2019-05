Congo-Kinshasa: [Invalidation de Magunda Ilunga Masiste] ABG - L'Honorable Jonathan Bialosuka Wata dénonce !

Le Président et Autorité morale de l'ABG, l'Alliance pour la Bonne Gouvernance, l'Honorable Jonathan Bialosuka Wata, a tenu, le dimanche 19 mai 2019, dans la soirée, une conférence de presse en rapport avec l'invalidation de l'Honorable Magunda Ilunga Masiste, (élu de Kenge territoire sur la liste du regroupement AAB dont son parti est l'AB) par la Cour constitutionnelle dans un arrêt rendu public, le samedi 18 mai 2019.

Pour l'Honorable Jonathan Bialosuka Wata, c'est une surprise lorsqu'on compare les résultats de l'Honorable Magunda Ilunga Masiste à ceux de M. Matadi Wamba dans les bureaux de vote. "C'est vraiment entre le jour et la nuit. Les points présentés lors de l'audience devant la Cour étaient déclaratifs car n'ayant aucune preuve. Ceux qui étaient présents à cette audience ont crié au ridicule pour un avocat de son rang et tout le monde savait qu'il n'y avait rien dans son dossier déclaré par ailleurs recevable et non fondé. Il a rappelé à la presse que M. Matadi Wamba n'est pas à son 1er coup. Selon lui, en effet, cet habitué de la Cour qui n'est pas à son 1er coup s'est certainement trouvé d'autres moyens pour poignardés dans le dos une fois de plus le peuple Yaka qu'il a toujours méprisé.

"Aux élections de 2006, M. Matadi Wamba qui a toujours échoué aux élections a tenté de faire invalider à la Cour suprême le Prof Théophile Mbemba, mais sans succès. En 2011, en complicité avec M. Mayobo, a triché le siège de M. Mboso et aujourd'hui, s'en est pris à un simple enseignant qui a régulièrement gagné son siège dans la circonscription de Kenge où M. Magunda Ilunga Masiste a été massivement été élu", rappelle-t-il.

Après ce coup fourré, l'Honorable Jonathan Bialosuka Wata s'est interrogé si M. Matadi Wamba peut regarder la population du territoire de Kenge et leur dire qu'il a été élu.

A en croire, le président de l'ABG Jonathan Bialosuka Wata, l'Honorable Magunda Ilunga Masiste serait seulement victime d'une haine viscérale due :

la percée de l'ABG et de son président national qui tentent de révolutionner les choses au Kwango resté comme une chasse gardée des individus qui ont mis le Kwango à genou.

la détermination de la communauté du secteur de Mosamba qui a décidé de mettre fin à l'exploitation politique dont elle a été l'objet depuis la mort du député honoraire Musey Kavuka, en élisant massivement Magunda Ilunga Masiste comme successeur de ce dernier ;

La guerre de Leadership au Kwango suite à l'émergence de nouvelles forces politiques alors que cela est une réalité irréfutable et une nécessité ;

la réussite, la crédibilité et la popularité de l'ABG sur le terrain, où le PTL de M. Matadi Wamba n'a jamais sorti un élu national depuis 25 ans de son existence. Les résultats flatteurs de l'ABG fait des jaloux à tous les niveaux.

Au regard de ce qui précède, l'ABG et tous ses militants :

exprime sa solidarité à l'Honorable Magunda Ilunga Masiste et à toute sa base de Kenge et particulièrement, de Mosamba qui, par cet arrêt de la Cour constitutionnelle, vient d'être provoquée ;

Demande à tous ses militantes et militants de tenir bon et de ne pas se laisser emporter par les émotions. Une bataille est perdue bien sûr et non la guerre ;

Instruits ses avocats de saisir la Cour par un recours en correction d'une erreur matérielle, car rien d'autre ne pouvait justifier cette décision et met en garde tous les comploteurs contre la révolution politique en marche au Kwango, seule voie pour un changement au profit de la population de cette province, aujourd'hui sujet de moquerie.