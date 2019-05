Ile Maurice: Polémique Jane Constance - L'UoM ouvre les yeux sur les difficultés des malvoyants

Il existe déjà des rampes à pratiquement tous les accès des principaux bâtiments du campus de Réduit et celui d'Ébène. Ce qu'il n'y avait pas, en revanche, ce sont des technologies permettant à des aveugles et malvoyants d'y suivre des études supérieures. Des travaux sont en cours pour rendre accessible la bibliothèque aux étudiants porteurs de ce handicap.

Nous avons voulu y voir plus clair. Avec la polémique entourant la demande des parents de Jane Constance pour une bourse afin qu'elle puisse étudier à l'étranger, nous nous sommes demandé quel serait le sort réservé aux étudiants malvoyants et aveugles qui n'auraient d'autre choix que d'étudier à l'université de Maurice. Sollicité, Heerun Goolap, Chief of Facilities and Services à l'université de Maurice, nous explique que la bibliothèque du campus de Réduit abritera bientôt un espace dédié aux malvoyants.

«Nous avons signé un accord avec la Global Rainbow Foundation pour qu'un espace soit aménagé pour les étudiants porteurs de handicap mais aussi pour les aveugles et les malvoyants. Ce projet nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos étudiants», soutient Heerun Goolap.

Le Chief of Facilities and Services de l'université de Maurice explique qu'à chaque rentrée, le campus reçoit des demandes d'étudiants vivant avec un handicap. Quelle en est la suite ? «Nous les rencontrons un à un, souvent en présence de leurs parents, pour comprendre leurs difficultés et tenter de leur apporter notre assistance de la meilleure des façons», poursuit Heerun Goolap.

Sauf que sur le campus de Réduit, il y avait récemment trois étudiants malvoyants qui ne parvenaient pas à poursuivre leurs études en médecine, ayant eu à faire face à des difficultés financières. «C'est là que la Global Rainbow Foundation est intervenue pour les aider à finir leurs cours. Mais nous avons vu qu'il y avait d'autres besoins. C'est pour cela que nous avons décidé de faire don du Talking Scanner utilisé par Jane Constance depuis 2014», affirme Armoogum Parsuramen, le fondateur de la Global Rainbow Foundation.

En sus du Talking Scanner, qui permettait jusqu'ici à Jane Constance d'entendre le contenu de ses livres, la fondation a décidé de donner deux Orbit Readers au campus de Réduit. «Le Talking Scanner a vraiment aidé Jane Constance. À l'époque, la fondation lui avait offert cet appareil. C'était lorsqu'elle était l'ambassadrice de la fondation. Mais notre objectif est d'aider tous les étudiants porteurs de handicap. Nous voulons encadrer les sourds et ceux qui sont en fauteuil roulant aussi», rajoute Armoogum Parsuramen.

Qu'en est-il de la formation des techniciens de l'université pour l'utilisation de ces machines ? C'est Jane Constance elle-même qui assurera la formation. «Elle maîtrise très bien ces outils. Avant de se rendre à l'étranger pour ses études supérieures, nous lui avons demandé de former les étudiants et les techniciens et elle a accepté», indique le fondateur de la Global Rainbow Foundation. Il est d'ailleurs persuadé que Jane Constance parviendra à se rendre à l'étranger pour ses études, même si celle-ci ne reçoit aucune aide du gouvernement. Après tout, elle a bien pu poursuivre et mener à bien son rêve à The Voice Kids et devenir artiste de l'Unesco pour la paix sans compter sur le gouvernement...