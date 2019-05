Afrique de l'Ouest: Clôture de la 3e assemblée plénière du Recowa-Cerao - Le président du Faso communie avec les évêques à Yagma

Cette rencontre, débutée le 13 mai 2019 dans la capitale burkinabè, a réuni 150 évêques des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest sous le thème : « la nouvelle évangélisation et le développement humain intégral dans l'Eglise famille de Dieu en Afrique de l'Ouest ».

L'archevêque de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouédraogo, a exprimé sa gratitude au président du Faso pour « sa proximité et sa bienveillante sollicitude ».

Il a également invité l'ensemble des Burkinabè à « prier avec foi et espérance » pour le Burkina Faso et pour tous les pays victimes d'attaques terroristes.

L'archevêque de Jos au Nigéria, Mgr Ingnatius Kaigama, qui a célébré la messe a, pour sa part, invité les fidèles à prôner l'amour pour lutter contre l'extrémisme et la haine.

Par ailleurs dans leur message pastoral « de paix, d'encouragement et d'espérance », les évêques ont condamné le terrorisme et les violences communautaires et religieuses qui endeuillent notre pays.

« Nous exprimons vos vives condamnations, notre solidarité et notre compassion au peuple burkinabè» a déclaré l'évêque d'Abgoville, Mgr Alexis Touabley, qui a soutenu que la présence de l'ensemble des évêques de l'Afrique de l'Ouest au Burkina Faso, en dépit de la situation sécuritaire, est « un signe de proximité affective et effective ».

Les évêques ont également réaffirmé leur volonté et leur engagement à combattre toutes les formes de violences et de manipulations ourdies par les ennemis de la paix et de Dieu. « Nous ne céderons jamais à leurs manipulations » a soutenu Mgr Alexis Touabley.