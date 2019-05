Afrique: Direction de Oragroup - Ferdinand Ngon Kemoum succède à Madame Binta Touré Ndoye

Oragroup annonce des résultats 2018 en forte progression et l'arrivée de Ferdinand Ngon Kemoum à la Direction générale pour succéder à Madame Binta Touré Ndoye. À l'issue de son Conseil d'Administration, le groupe bancaire panafricain Oragroup annonce une forte progression de ses performances pour l'exercice 2018.

«Oragroup affiche un total de bilan à 2 171 milliards de francs CFA (3,7 milliards de dollars), soit une progression de 21% par rapport à l'année précédente.

Les dépôts de la clientèle de l'ensemble du réseau Orabank s'élèvent à 1 462 milliards de francs CFA et les opérations de crédits à 1 255 milliards de francs CFA, soit une hausse respective de 24% et 16%.

Au total, le Groupe affiche un produit net bancaire de 126,77 milliards de francs CFA (221 millions de dollars, +17%) et un résultat net consolidé en forte hausse de 36 % à 29,77 milliards de francs CFA (51,9 millions de dollars) », lit-on dans un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

« Ces résultats en forte croissance confortent notre stratégie de développement articulée autour de la transformation du groupe, le déploiement de la marque Orabank, la consolidation de nos activités et l'optimisation de notre réseau pour dégager de la performance au service de notre clientèle et créer de la valeur sur nos marchés », explique Binta Touré Ndoye, directrice générale du Groupe.

Ces résultats 2018 viennent également consacrer la stratégie 2016-2018 « Consolidation et efficience », qui a permis d'accentuer l'intégration du Groupe avec une vision et des valeurs communes, de financer son expansion en maîtrisant les charges, de renforcer la gestion des risques, de mobiliser de nouvelles ressources et de consolider sa solidité financière.

Selon le communiqué, en 10 ans, la trajectoire de croissance d'Oragroup a été exemplaire. «Le réseau Orabank est passé d'une présence dans cinq pays de l'Afrique de l'Ouest et Centrale à une dimension panafricaine avec des filiales dans 12 pays répartis sur quatre zones monétaires.

Après avoir été la « meilleure banque régionale en Afrique de l'Ouest » en 2015 et 2017 (African Banker Awards).

« Je suis fière de cette trajectoire et de ces performances accomplies par l'ensemble des collaborateurs.

En 2018, Oragroup, qui a célébré son 10ème anniversaire avec l'entrée au capital de l'investisseur panafricain Emerging Capital Partners en 2008 et sa 30ème année d'activité bancaire, a accumulé de nouvelles marges de manœuvre pour accélérer son développement », explique Binta Touré Ndoye, en fonction depuis juillet 2016 comme Directrice Générale après avoir été Directrice générale adjointe depuis septembre 2015.

« La stratégie d'Emerging Capital Partners est de créer de la valeur dans chacun de ses investissements en portant toutes les activités de l'entreprise aux standards internationaux pour faire émerger des champions régionaux accompagnés sur la durée.

Grâce au travail et à l'engagement de Binta Touré Ndoye que je tiens à remercier et avec l'introduction en Bourse, nous y sommes parvenus », explique Vincent Le Guennou, Président du Conseil d'administration d'Oragroup et Co-CEO d'Emerging Capital Partners, qui annonce la nomination de Ferdinand Ngon Kemoum au poste de Directeur Général à partir du 1er juin après l'assemblée générale du groupe.

Ferdinand Ngon Kemoum a été Directeur général adjoint d'Oragroup d'octobre 2009 à septembre 2015 avant de rejoindre Emerging Capital Partners, dont il a démissionné pour prendre ses nouvelles fonctions.