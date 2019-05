Soudan: Le parti de la justice souligne l'importance de l'engagement à la vision des forces politiques

Khartoum — Le chef du Parti de la justice (PJ) M. Tijani Abdulwahab a souligné l'importance de l'engagement du Conseil militaire de transition (CMT) à l'égard de la vision présentée par les forces politiques, car il constitue le meilleur moyen de traiter les problèmes du pays, ajoutant que les déclarations et les décrets que publie le CMT sont la base sur laquelle ils reposent.

"Nous recherchons toujours un pays où tous puissent s'asseoir sur la même table, parler et décider de la manière de gouverner le Soudan et de résoudre ses problèmes", a-t-il déclaré dimanche au Forum de SUNA.

M. Tijani a expliqué que l'unité est un sentiment d'appartenance et d'un destin commun, ajoutant que la paix exige satisfaction et impression que les arrangements publics et culturels sont cohérents sans exclusion.

Il a déclaré que notre pays se trouvait à un tournant qui appelait à un alignement pour réduire le fossé, tout en saluant le peuple soudanais et les jeunes hommes et femmes qui ont mené la lutte et achevé la marche de décembre à avril, soulignant que le conflit n'était pas né en décembre, mais a commencé depuis les martyrs du Ramadan.