Congo-Brazzaville: La circulaire « Villes, villages et habitations propres » timidement appliquée dans des villages

Les localités situées sur les routes nationales semblent très timides dans la mise en exécution de la circulaire « Villes, villages et habitations propres », alors qu'elles sont tout le temps exposées à la curiosité des voyageurs.

Il est quand même inconcevable que des chefs-lieux de sous-préfectures et certains centres urbains et villages situés le long de ces routes présentent un état « très » insalubre des artères et des alentours immédiats des habitations publiques et privées.

Qu'attendent leurs habitants pour traduire dans les faits cette circulaire relative à l'assainissement de l'environnement tous les premiers samedis de chaque mois ? On a l'impression que cette mesure ne concerne que Brazzaville, Pointe-Noire et quelques rares chefs-lieux des départements. Certaines administrations publiques, situées dans des centres urbains traversés par une route nationale, sont envahies par des herbes et des tas d'immondices. Nous citerons nommément ces localités et administrations avec « arrêts sur images » si elles continuent à ne pas respecter cette circulaire.

Si les localités riveraines traînent les pas pour l'assainissement, il doit en être encore pire de celles situées un peu plus loin des nationales où l'œil du voyageur ne les perçoit même pas pour appréciation.

En réalité, le premier samedi de chaque mois n'est qu'à titre symbolique poussant tout Congolais, où il se trouve, à se donner aux opérations de nettoyage afin d'assainir l'environnement. Cette mesure est un appel à la quotidienneté des opérations de salubrité. En observant attentivement l'état d'insalubrité criant dans lequel se trouvent certaines localités, nous pouvons dire qu'elles ne connaissent pas l'opération « Retroussons les manches ». Que ce soit au village ou en ville, l'assainissement autour des habitations chasse non pas seulement la maladie mais aussi des reptiles dangereux pour l'homme. Retroussons les manches pour la propreté de notre territoire national. Affaire à suivre.