Maroc: Le WAC rate le coche et se met davantage de pression

Même si la température a chuté de façon notoire vendredi soir, le WAC a eu chaud ne parvenant à remettre les pendules à l'heure devant l'IRT (2-2) qu'aux ultimes souffles de cette rencontre programmée en ouverture de la 29ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1.

Un match compliqué pour les Rouges face à l'Ittihad de Tanger qui a sorti un match plein devant un grand nombre de spectateurs qui avaient pris place au stade Père Jégo. Sous pression depuis pas mal de manches et voulant à tout prix sceller le sort du championnat avant la finale de la Ligue des champions face à l'Espérance de Tunis, les joueurs du Wydad ont aligné une nouvelle contre-performance qui ne manquerait pas de semer davantage le doute dans leur camp.

Lors de ce match, ils étaient menés au score en deux temps grâce aux réalisations d'Ayoub Gaadaoui et Mehdi Naghmi respectivement aux 41ème et 89ème minutes. Les buts d'égalisation des locaux ont été inscrits par Michel Baba Tunde (86è) et Ibrahim Comara au temps additionnel (90+6).

Un nul qui, comme précité, n'arrange pas les affaires du WAC, leader, qui voit son butin passer à 55 points, et devant glaner encore 3 unités pour être à l'abri de tout calcul pouvant lui coûter le championnat.

La tension a atteint donc son paroxysme et le WAC devra absolument secouer le cocotier lors de sa prochaine sortie le 4 juin contre l'Olympique de Khouribga qui n'est pas encore tiré d'affaire. Tout autre résultat enflammera le championnat, ce qu'espère le rival rajaoui qui aura à affronter le MAT à Tétouan et le DHJ au Complexe Mohammed V à Casablanca qui a rouvert ses portes.

Pour le coach du WAC, Fouzi Benzarti, la pression y est pour quelque chose, d'autant plus que le long trip jusqu'en Afrique du Sud, puis le déplacement à Ifrane ont affecté l'état physique des joueurs. Et d'ajouter que l'IRT a su exploiter les erreurs commises par son équipe tout en tenant à louer la force de caractère de ses poulains qui ont réagi pour limiter les dégâts et revenir dans le match.

Concernant l'entraîneur de l'Ittihad de Tanger, Abdelouahed Belkassem, le match a été d'un bon niveau, précisant que ses joueurs avaient manqué l'opportunité de glaner les trois points de la victoire.

Bien entendu, il reste encore deux matchs à disputer pour le Wydad face à l'OCK et au KACM qui garde toutes ses chances en vue de décrocher un titre tant espéré par la famille des Rouge et Blanc. Mais entre temps, il y aura la finale de la Ligue des champions contre l'Espérance de Tunis dont la première manche est programmée vendredi prochain au Complexe Moulay Abdellah à Rabat.

A cet effet, après la journée de repos observée samedi, le WAC a repris le chemin des entraînements dimanche et devra rejoindre aujourd'hui Bouznika pour entrer en concentration jusqu'au jour j.

Retour au championnat et ce deuxième match de la 29ème journée entre le DHJ et le HUSA qui s'est achevé sur une issue de parité (1-1). Les Soussis ont scoré en premier à la demi-heure de jeu par l'entremise de Yassine Rami, alors que les locaux ont égalisé suite à un but d'El Mostafa Chichane (45+2).

Après ce nul, le Hassania se hisse provisoirement à la 3ème place, ex aequo avec l'OCS (42 pts), tandis que le Difaâ n'a pas bougé d'un iota et reste 6ème avec 39 points au compteur.

Reprogrammation du championnat

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a annoncé une reprogrammation des matchs des 29ème et 30ème journées du Botola Maroc Telecom D1.

"En coordination entre la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et la Ligue nationale du football professionnel (LNFP) et après consultation du sélectionneur national, M. Hervé Renard par le président de la FRMF, M. Fouzi Lekjaa au sujet du stage de préparation de l'ENA en prévision de la Coupe d'Afrique des nations 2019, il a été décidé de reprogrammer les matchs des 29ème et 30ème journées de Botola Maroc Telecom D1", indique un communiqué de la FRMF publié sur son site officiel.

Ainsi, le match WAC-OCK comptant pour la mise à jour de la 27ème journée aura lieu le 4 juin 2019, précise le communiqué.

Les matchs de la 29ème et avant-dernière journée seront disputés les 8 et 9 juin prochain.

Les matchs de la 30ème et dernière journée sont programmés pour les 14 et 15 juin, poursuit le communiqué.