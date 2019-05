Madagascar: Armée Malgache - Une cérémonie de passations de commandement pleine de promesse

La cérémonie militaire dédiée aux passations de commandement au sein des Etats-Majors et des corps de l'Armée Malgache tenue au Camps Lucien Rakotonirainy le vendredi 17 mai était une occasion pour le Ministre de la Défense nationale, le général de Division Jean Richard Rakotonirina de confirmer la détermination du régime actuel à apporter une rénovation à cette institution des forces de l'ordre.

Cette initiative est prise afin de donner à l'Armée Malgache le maximum de moyens pour concrétiser les objectifs nouvellement définis par le Ministère de la Défense nationale (MDN) répondant au « Vina » du Président de la République Andry Rajoelina en matière de Sécurité à savoir : le rétablissement de la paix et l'Etat de Droit dans les plus brefs délais, le rapprochement de l'Armée avec le peuple, et la protection des personnes et de leurs biens, a souligné le Ministre. Pour ce faire, il affirme que des stratégies sont déjà mises en œuvre comme la mise en place des quatre Zones rurales prioritaires de sécurisation (ZRPS) dans les régions réputées rouge en matière d'actes de banditisme. Actuellement 2000 militaires travaillent déjà dans ces ZRPS.

Il y a aussi la création de la Zone maritime prioritaire d'intervention (ZMPI) à Tolagnaro pour protéger nos côtes. Le Ministre ajoute que beaucoup de projets sont également envisagés dont la concrétisation est déjà prévue par la Loi de Finances rectificatives (LFR). Une décision gouvernementale que le ministre a beaucoup appréciée positivement car désormais le MDN dispose d'un budget conséquent lui permettant de fonctionner convenablement. Le Général Jean Richard Rakotonirina a énoncé que le prime global d'alimentation des militaires sera fixé à 5500Ariary contre 3500Ariary auparavant. Le ministère a pris cette décision après avoir constaté que ce ne serait pas juste d'entendre que des paysans sont obligés de ravitailler en nourritures les militaires en missions dans leurs circonscriptions. Ce n'est pas tout, les militaires actuellement affectés aux opérations de sécurisation vont également bénéficier d'une prime forfaitaire d'encouragement, vu les risques qu'ils encourent dans leur mission.

Cinq bases opérationnelles avancées à installer

Parlant toujours du budget du MDN dans la LFR, le ministre de la défense nationale a annoncé que l'achat des 3 hélicoptères et d'un avion pour l'armée malgache y figure. Cet avion de transport de troupes d'entrainement va rehausser l'ambition de notre pays car désormais nous n'avons plus besoin de recourir à l'appui de la France pour les formations de nos militaires en matières aéronautiques dont la formation en parachutage. Toujours prévues dans la LFR, cinq bases opérationnelles avancées de l'Armée devront être mises en place incessamment. Qualifiée d'être tactique, chacune de ces bases devra accueillir au minimum 80 militaires. Elle sera dotée d'un système de commandement, de communication et d'un héliport. Au programme du MDM aussi, le ministre a annoncé la dotation de 35 voitures tout terrain aux bases opérationnelles avancées, fonds propres du MDN.

Puisque ces rénovations de structures et d'infrastructures vont coûter plusieurs milliards d'Ariary à l'Etat, le Ministre Jean Richard Rakotonirina a alors sollicité tous les responsables au sein de l'Armée malgache , notamment les deux chefs d'Etat-major ( Forces de développement , Forces d'intervention) et chefs de Corps nouvellement investi vendredi dernier, de veiller à la concrétisation de ces objectifs qui exige le respect de la discipline, de l'éthique et de la conduite dans l'accomplissement de leur métiers. Et cela devra se faire en tenant compte du fait qu'en tant que responsables, ils devront être conscients qu'ils sont redevables envers le peuple. Il n'a pas omis de sensibiliser les responsables de tous les niveaux de l'Armée Malgache à se focaliser davantage sur la préparation de la Fête de l'Indépendance qui est également la Fête de l'Armée Malgache .