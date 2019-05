Madagascar: « Tagnamaro » - Le MAEP promeut le reboisement des plantes d'ornement

Le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP) s'est associé aux autres départements ministériels dont ceux en charge de la Population et de la Culture et de la Communication pour mettre en œuvre le « Tagnamaro ».

Ce projet est placé sous le thème de la Protection sociale que Madagascar va célébrer durant ce mois de mai. L'initiative a été organisée samedi dernier à l'Ecole Primaire Publique d'Anatihazo Isotry en faveur des familles démunies et des élèves. A cette occasion, le MAEP promeut, par le biais de ces techniciens, le reboisement des plantes d'ornement aux alentours de cet établissement scolaire. En outre, des actions de sensibilisation sur la pratique de l'agriculture en zone urbaine et sur les notions de vase en aviculture et en apiculture, via un radio crochet, ont été réalisées.

En effet, ces activités agricoles sont très pratiquées dans la région Analamanga. « L'initiative « Tagnamaro » ne se limite pas aux activités de nettoyage, mais c'est également un moyen de véhiculer l'esprit patriotique et le sens de responsabilité de tout un chacun dans la transformation et de l'amélioration de l'environnement », a fait savoir le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Lucien Ranarivelo aux élèves et aux instituteurs de cet établissement scolaire.