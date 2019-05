Madagascar: Trophée d'honneur - Le pionnier Ariry Andriamoratsiresy

Peu d'artistes possèdent le parcours national et international d'Ariry Andriamoratsiresy autant que sa discrétion.

Ariry Andriamoratsiresy a été consacré par l'équipe de Midi Madagasikara par un trophée d'honneur samedi à l'Arena Ivandry lors de la remise des prix du trophée de l'artiste et sportif de l'année. Cette année, le journal a tenu à intégrer dans cette cérémonie annuelle une reconnaissance pour les personnalités et acteurs culturels qui ont marqué notre époque. Face à de nombreuses personnalités, aussi talentueuses les unes que les autres, ce chorégraphe d'envergure internationale a été le plus atypique.

D'abord, parce qu'il a été un des précurseurs de l'approche contemporaine de la danse, lui donnant une forme plus expressive et poétique. Lors de la remise du trophée, effectuée par Francis Razafiarison, directeur général de la Culture au sein du ministère de la Culture, ce dernier a évoqué une facette peu connue de l'artiste. « Nous avons démarré ensemble dans l'art, lui dans la danse et moi dans la comédie.

Mais il ne faut pas oublier un autre talent d'Ariry, le chant, il a déjà participé au concours « Top 16 sur la 2 ». Et il y a une photo dans les archives ». Le curriculum vitae d'Ariry Andriamoratsiresy ne tiendrait pas sur cinq feuillets. Peu de gens le savent, mais ce chorégraphe est une référence hors de nos frontières, que ce soit en Afrique ou en Europe.