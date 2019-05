Madagascar: Dernière ligne droite

J-8 pour les législatives qui auront lieu le 27 mai 2019 dans les 119 Districts éparpillés sur l'ensemble du territoire.

Les candidats et leurs partisans respectifs vont s'efforcer de mettre les bouchées doubles lors de la dernière ligne droite de la propagande pour les législatives qui n'aura pas connu pareille intensité ni suscité autant d'engouement que la campagne présidentielle. Les moyens déployés pour le marathon de Tsimbazaza sont également sans commune mesure avec ceux mobilisés pour la course de ... fond(s) pour Iavoloha, quand bien même le scrutin du 27 mai s'apparenterait quelque peu à un troisième tour de la présidentielle. Bon nombre de prétendants à la Chambre basse exploitent d'ailleurs l'image respective des deux finalistes du 19 décembre 2018 pour engranger le maximum de suffrages, quoiqu'une telle stratégie laisse plus d'un électeur sans ... voix.

La manœuvre - car c'en est une - risque de faire monter le taux d'abstention, surtout que les députés sont loin d'avoir une bonne image auprès de l'opinion. Sans parler du fait que le scrutin tombant un lundi, le week-end prolongé pourrait diminuer le taux de participation. C'est dire que les candidats doivent à la fois, convaincre les électeurs de se rendre aux urnes et de voter pour eux. Ils ont encore ou n'ont plus que 6 jours pour le faire puisque la campagne prend fin le samedi 25 mai à minuit. Silence électoral la veille et le jour du scrutin sous peine d'amende qui peut atteindre 5 millions Ar.

En somme, c'est le cas de le dire, l'équivalent de la caution versée à la Caisse de Dépôts et Consignations par chaque candidat qui aura droit à un remboursement s'il obtient 10% au moins des suffrages. Ce qui n'est pas évident compte tenu de la pléthore de candidats. Avec 803 aspirants dans tout le pays pour 151 sièges à Tsimbazaza, il y a forcément beaucoup d'appelés et peu d'élus. Au soir du 27 mai prochain, 652 candidats seront ... dépités.