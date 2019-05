Madagascar: Oronjia - Une nouvelle aire protégée à explorer

Oronjia est un des meilleurs spots de voile et de kit surf.

Très peu connue des amoureux de la nature, la nouvelle Aire Protégée Oronjia, située dans le nord de Madagascar, vaut le détour. D'ailleurs, elle est entourée des trois plus belles baies de la région, à savoir les Baies de Sakalava, des Pigeons et des Dunes. Située à 12 km au Nord Est de la ville de Diégo Suarez, Oronjia s'étend sur une superficie de 1 642 ha, délimitée au Nord-Ouest par Ramena et au Sud-ouest par Ankorihikely. Ce site est géré par le Missouri Botanical Garden (MBG). Son patrimoine floristique est impressionnant. En effet, on y recense 216 espèces de plantes, réparties sur 149 genres et regroupées dans 57 familles. La plupart de ces espèces sont endémiques de Madagascar et font l'objet d'importantes actions de conservation.

Zone touristique. En outre, la faune est aussi riche dans cette nouvelle Aire Protégée Oronjia, avec la présence de 110 espèces, dont 2 espèces d'Amphibiens, 32 espèces de Reptiles. On peut également y découvrir 63 espèces d'Oiseaux dont une colonie nicheuse de Phaetonlepturus, 10 espèces de Mammifères non Primates et 3 Primates. Par ailleurs, la nouvelle Aire Protégée d'Oronjia se caractérise par ses forêts sèches se trouvant à proximité d'une mer turquoise. Ce qui fait de cet endroit et ses environs immédiats une importante zone touristique. A l'Est, on peut profiter des belles plages sauvages de la baie de Sakalava, la Baie des Pigeons et celle des Dunes. Outre le farniente et la baignade, ces endroits est également un des meilleurs spots de voile et de kit surf.