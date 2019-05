Madagascar: Telma Coupe de Madagascar - CNaPS Sport et Fosa Juniors en finale !

Les demi-finales de la Coupe de Madagascar de football ont accouché d'un verdict assez logique avec la qualification de la CNaPS Sport et de Fosa Juniors. Une logique qui a mis du temps à se dessiner tant l'USCAF et l'Ajesaia ont contraint leurs adversaires à aller en prolongation.

C'était le cas à Mahamasina où l'USCAF tutoyait Fosa Juniors grâce à un quadrillage parfait du terrain preuve que les gars de la CUA ont franchi un nouveau palier. Fosa ouvrait pourtant le score en premier avec ce but de Dahery (13) mais l'USCAF est venu niveler le score à la suite de ce penalty transformé par Rindra (81). Ce score de parité de 1 à 1 pendant les 90mn illustrait cette performance de la Commune d'Antananarivo Renivohitra.

Mais ce fut malheureusement tout car dès l'entame des prolongations, Fosa marquait le but de break par Hery (97) puis Maso (117) avant que le même Hery réalisa son doublé (114) terminant ainsi la partie par 4 buts à 1. Le fruit d'un match à l'usure en fait car plus frais, les Majungais ont ainsi profité de cette baisse de régime des Tananariviens. Mais c'était une défaite sur laquelle ils n'ont pas du tout à rougir.

La même remarque qui peut aussi s'appliquer à l'Ajesaia qui s'est incliné par 4 tirs au but à 3. Après 120 mn d'un match plus équilibré. Mais là aussi, c'était prévisible car les caissiers ont fait parler leur expérience dans ce genre d'exercice. Et devant les jeunes de l'Ajesaia, le gardien Leda qui visait aussi son maintien avec les Barea, n'a rien lâché.

On aura donc droit à des retrouvailles entre deux formations qui ont su se maintenir au plus haut niveau au cours d'une saison marquée par ce changement de formule en ligue des champions même si elle ne plaît pas à tout le monde car trop budgétivore et éliminant de facto les petits clubs.

Or le charme d'une compétition c'est ce côté inédit où on a droit assez souvent à la révolte des tout petits. Mais qui sait, c'est peut-être mieux ainsi car Fosa Juniors et même cette CNaPS sans Raoul ont les moyens de subvenir à leurs besoins au cours de la campagne africaine. L'essentiel en fait.