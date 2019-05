Madagascar: Journée Mondiale des abeilles - Faire de l'apiculture un enjeu national

Le monde célèbrera demain la journée mondiale des abeilles. Une journée qui entend sensibiliser sur l'importance qu'ont les abeilles sur la sauvegarde de l'environnement.

Mais également et surtout, sur le développement local des communautés et zones reculées du pays. Oui, les abeilles participent à la sauvegarde de l'environnement par le travail qu'elles font par l'intermédiaire de la pollinisation des plantes. Un processus crucial dans la reproduction de ces dernières. Une sensibilisation qui consisterait à démontrer les avantages écologiques et économiques des abeilles sera donc effectuée le jour venu. Ce, par la promotion de l'apiculture et des apiculteurs. Une promotion qui devrait être l'affaire de tous les acteurs, étant donné l'enjeu qu'elle représente. La journée mondiale des abeilles serait donc l'opportunité pour lesdits acteurs de toucher le maximum de Malgaches pour les convaincre de rejoindre la cause.

Sauvons. Sans miel, il n'y aurait plus d'arbres et de forêts. Et sans forêts, l'homme est voué à disparaître . Une évidence que certains acteurs tentent tant bien que mal de partager et de faire connaître . La miellerie SSM Talatamaty figure parmi les fervents défenseurs de la cause des abeilles. Promouvant l'apiculture, celle-ci soutient les apiculteurs de trois régions du pays en leur fournissant des matériels, en les formant et en participation à la transformation des produits de sorte à leur donner une qualité répondant aux normes et besoins du marché international. Une initiative qui entend hisser haut le miel malgache.

Mais surtout une ambition d'être un acteur clé de la sauvegarde de l'environnement. Il conviendrait de noter que malgré les demandes du marché international, Madagascar n'a pu exporter que 28 tonnes de miel cette année. Au vu de toutes les opportunités qui s'offrent au pays, la filière nécessite toutefois un cadrage institutionnel des acteurs gouvernementaux. Une normalisation peut-être ? Quoi qu'il en soit, l'apiculture se positionne comme une solution de substitution de la production de charbon de bois. Si les communautés sont suffisamment sensibilisées et impliquées dans le processus, ils épargneront les bois. Que demande-t-on de plus ?