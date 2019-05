Algérie: Saison estivale - Campagne de sensibilisation sur la prévention des risques

Alger — La Direction générale de la Protection civile organise, à partir de lundi, une campagne d'information et de sensibilisation à l'intention des citoyens destinée à la prévention des risques durant la saison estivale, indique un communiqué de ce corps.

Les risques concernées par cette campagne sont relatifs aux dangers de la mer, la baignade dans les réserves d'eau, les barrages et les retenues d'eau, la prévention des feux de forêt et récoltes, l'envenimation scorpionique et les intoxications alimentaire, précise-t-on de même source.

Un programme "riche et diversifié" sera mis en œuvre au niveau de l'ensembles des unités de la Protection civile à travers le territoire national en vue d'assurer une "diffusion large" des consignes de sécurité et parvenir à "inculquer aux citoyens la culture du risque", afin de réduire le nombre d'accidents et les pertes en vies humaines.

Les activités de sensibilisation de proximité cibleront les localités à risque ainsi que les zones enclavées au moyen de caravanes qui activeront pendant toute la saison estivale au niveau des plages et des massifs forestiers, note le communiqué.

Concernant la baignade dans les réserves d'eau, "un phénomène qui ne cesse de se généraliser à travers le territoire national non sans provoquer des dizaines de morts annuellement", la Direction générale de la Protection civile organisera une caravane d'information sur les dangers de la baignade dans les barrages et autres réserves d'eau "qui n'offrent aucunement les conditions de sécurité à cause de l'importance de la vase qui s'y dépose".