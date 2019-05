Algérie: Oran - Le déficit en eau bientôt comblé dans la daira de Oued Tlelat

Oran — Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a assuré dimanche à Oran que le déficit en eau potable sera bientôt comblé à Oued Tlelat à la faveur du parachèvement du projet de réalisation de la station de Araba destinée au renforcement de l'alimentation en eau potable dans cette daira.

Les responsables locaux en charge du secteur des ressources en eau ont expliqué que les travaux confiés en plusieurs lots connaissent un taux d'avancement "appréciable" variant entre 23 et 74 %. Le projet porte sur l'adduction de 30.000 m3 sur un linéaire de 34 kilomètres, permettant de répondre aux besoins des populations locales et de combler le déficit en AEP de ces localités.

Sur site et dans une déclaration à la presse, Ali Hamam a loué les efforts des gestionnaires locaux pour assurer une alimentation en eau potable en H24 au niveau d'une grande partie des 26 communes de la wilaya d'Oran.

Le ministre s'est également montré "satisfait" de la gestion de la société des eaux et de l'assainissement SEOR, estimant que celle-ci peut servir d'exemple aux wilayas voisines.

Interrogé sur la situation du nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana", implanté dans la daïra de Messerghine, il a rassuré que la couverture financière des projets d'AEP et d'assainissement de cette zone ainsi que celle d'autres projets d'habitat, achevés en attente de réception, sont "totalement assurées".

Auparavant, Ali Hamam s'était rendu à la station de traitement et d'épuration (STEP) d'El Kerma, la plus grande d'Afrique avec une capacité de 270.000 m3, où il a eu des explications sur la stratégie du secteur visant à généraliser le système de collecte et de traitement des eaux usées et leur utilisation à des fins agricoles. La dépollution du littoral et du milieu récepteur des zones humides du lac Télamine, de Dhayat Morsli et d'Oum Ghellez a été également expliquée.

La wilaya d'Oran dispose de plusieurs STEP dont celles d'El Kerma, d'Aïn El Turck, de Bethioua. Cette dernière sera livrée à la fin de l'année en cours. D'autres projets similaires sont prévus à Oued Tlélat et Gdyel.