Algérie: Algérie-Egypte - Renforcer les relations bilatérales en matière de tourisme

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud s'est entretenu, dimanche, avec l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte en Algérie, Aymen Macharf "des voies de renforcement" des relations algéro-égyptiennes en matière de tourisme et d'artisanat, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties "ont passé en revue" l'état des relations bilatérales en matière de tourisme et d'artisanat ainsi que "les voies de leur renforcement", affirmant la nécessité de "relancer, réactiver et traduire tous les accords de coopération signés entre les deux pays en 1995 en matière de tourisme dans un programme exécutif", en sus de l'accord de coopération signé en 2008 dans le domaine de l'artisanat.

A ce titre, le ministre a affirmé que la rencontre avait permis de rappeler "les relations solides unissant les deux pays", relevant, ainsi, "l'importance de mettre en place un cadre réel de coopération entre l'Algérie et l'Egypte" en vue de mettre à exécution le programme bilatéral incluant plusieurs axes dont principalement l'investissement touristique et hôtelier, et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération à travers l'échange de visites entre les opérateurs et acteurs touristiques afin de faire connaitre le produit touristique des deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur égyptien s'est félicité des relations bilatérales et de "l'élan" touristique et culturel que recèle l'Algérie, affirmant, par la même, la nécessité de créer "un partenariat solide" entre les deux pays au vu du potentiel dont disposent l'Algérie et l'Egypte, notamment en matière de ressource humaine étant donné que cette dernière se veut "le pilier le plus important" du tourisme.

Il a mis l'accent, en outre, sur la nécessité de rapprocher les opérateurs en vue de concrétiser les clauses principales du programme exécutif de coopération.

Enfin, les deux parties ont insisté, selon le communiqué, sur la nécessité pour les délégations d'opérateurs, d'acteurs touristiques et d'artisans de deux pays de participer aux salons et manifestations du tourisme et de l'artisanat organisés en Algérie et en Egypte, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat et d'intensifier les efforts visant à renforcer les relations bilatérales.