Algérie: Gaïd Salah entame une visite de travail et d'inspection à la 4e Région militaire à Ouargla

- Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a entamé dimanche une visite de travail et d'inspection à la 4e Région militaire à Ouargla, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

A l'entame et après la cérémonie d'accueil au Secteur Opérationnel Sud-Est de Djanet, M. Gaïd Salah, accompagné du Général-Major Hassan Alaïmia, commandant de la 4e Région militaire, "a mis l'accent, lors de sa rencontre avec le Commandement et les cadres de la Région, sur les efforts soutenus fournis par les unités mobilisées sur le territoire de cette importante Région, et sur leur immuable volonté à l'accomplissement, de jour comme de nuit, de leurs nobles missions, tout en valorisant leur détermination à défendre chaque parcelle de la terre bénie d'Algérie contre tout danger de tous types et quelle que soit son origine", a précisé le MDN.

Le Général de Corps d'Armée procèdera, lors de cette visite, à "la supervision des tirs de contrôle avec missiles, et ce, conformément à la directive opérationnelle annuelle. Il présidera, également, des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la Région, et inspectera quelques unités déployées sur nos frontières", ajoute la même source.

Cette visite entre "dans le cadre des visites de contact direct avec les personnels pendant le mois sacré de Ramadan, à travers toutes les unités de l'Armée Nationale Populaire et l'ensemble des Régions militaires", selon le MDN.