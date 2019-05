Algérie: 20e Festival européen - Une expérience de jazz algéro-polonais présentée à Alger

Alger — Une rencontre musicale entre des mélodies populaires et classiques polonaises et la musique raï, rassemblées dans un réceptacle de jazz de composition a été proposée dimanche au public algérois par le trio polonais "Witold Janiak Trio" accompagné des musiciens algériens Nazim Bakour et Mourad Haneche.

Ce concert organisé à la salle Ibn-Zaydoun de l'Office Ryadh El Feth, représente la Pologne au 20e Festival culturel européen qui se tient à Alger depuis le 10 mai. Ce pays propose également la projection du film "Cold War" du réalisateur Pawel Pawlikowski.

Witold Janiak, Kamil Mateusz Miszewski et Michal Tomasz Rutkowski forment ce trio pour piano, contrebasse et batterie qui a présenté au public, moyennement nombreux, des titres de son album "Jouez nous votre musique!" composé de titres folk avec des arrangements jazz. Ce répertoire combine les moyens d'expression du jazz et les mélodies populaires polonaises.

En plus du dialogue entre les trois musiciens, rythmés également par des influences de composition classiques revisitées, le trio a accueilli sur scène le guitariste Nazim Bakour et l'accordéoniste Mourad Haneche.

Les deux musiciens algériens ont apporté une touche de musique raï sur des phrases inspirées d'oeuvres adaptées par le pianiste et compositeur algérien Redha Mourah.

Les musiciens ont également repris un succès de Youcef Boukella également revisité avec le jeu de Nazim Bakour au luth.

Musique, danse et cinéma sont au programme du 20e Festival culturel européen qui se poursuit jusqu'au 27 mai prochain à la salle Ibn-Zeydoun de l'Office Riadh El Feth à Alger, en plus d'un spectacle prévu au théâtre régional Abdelkader-Alloula d'Oran.

Seize pays européens dont la Bulgarie, la Croatie, la France, La Roumanie et l'Espagne, animent le 20e Festival Culturel européen en Algérie.