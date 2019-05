Nigeria: L'Organisation pour le développement industriel (ONUDI) des Nations Unies remet à Farmcrowdy le prix international « Innovation de rupture dans l'industrie agroalimentaire »

communiqué de presse

Lagos, Nigeria — Le groupe Farmcrowdy, première société agricole du Nigeria, a reçu le prix Innovation de rupture dans l'industrie agroalimentaire décerné par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), à Rome en Italie.

Cette réalisation dans le cadre du prix international 2019 des « idées et technologies innovantes dans l'agroalimentaire » révèle les entreprises et les idées susceptibles d'apporter des améliorations sociales, environnementales et économiques si elles sont mises en œuvre dans les pays en développement. Elle offre également à ces innovations une occasion, au plan international, de mettre en évidence et de promouvoir de nouvelles solutions pour renforcer et maintenir les exigences en matière de sécurité et de salubrité des aliments dans les pays en développement.

Plus tôt ce mois-ci, le groupe Farmcrowdy a été récompensé aux « Next Bulls Awards », organisés par la Bourse nigériane et BusinessDay, pour son leadership sur le marché et son potentiel futur de cotation en bourse. Cette société a également été reconnue pour son innovation, sa trajectoire de croissance, sa domination du marché et son authenticité. Les cérémonies de remise de prix présentées par M. Oscar Onyema, président de la Bourse nigériane, et M. Frank Aigbogun, directeur général de BusinessDay, sont organisées à l'intention des sociétés cotées à la Bourse nigériane. Elles mettent également à l'honneur les entreprises privées autochtones avec un potentiel d'investissement une fois qu'elles deviennent cotées.

Onyeka Akumah, PDG du groupe et fondateur du groupe Farmcrowdy a déclaré, « Ces deux récompenses confirment ces deux années où nous n'avons cessé d'œuvrer pour transformer l'agriculture au Nigeria. Nous pensons que ce n'est que le commencement pour Farmcrowdy, ce qui nous incite à faire davantage. Je remercie tous les agriculteurs avec lesquels nous avons travaillé, les parties prenantes et ma formidable équipe. »

Le groupe Farmcrowdy a franchi des étapes importantes en 2019, de l'élargissement de la plateforme Farmcrowdy à la restructuration du groupe sans oublier le lancement d'une nouvelle filiale : Farmgate Africa. La société a également entrepris de lever des fonds propres et noué des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs de la chaîne de valeur agricole. Au cours des deux années et demie qui ont suivi son lancement officiel, Farmcrowdy a continué d'apporter des moyens à des dizaines de milliers d'agriculteurs ruraux en Afrique et joue constamment un rôle dans la production alimentaire collaborative et la stimulation de la sécurité alimentaire.

À propos du groupe Farmcrowdy

Le groupe Farmcrowdy est une entreprise d'innovation en agriculture axée sur la technologie, dont le portefeuille unique comprend certaines des principales marques agricoles numériques d'Afrique, notamment Farmcrowdy et Farmgate Africa.

À propos de Farmcrowdy

Farmcrowdy est la première plate-forme d'agriculture numérique du Nigéria qui permet aux petits agriculteurs du pays d'accéder aux financements émanant de particuliers et d'entreprises, leur fournit le savoir-faire en matière de pratiques agricoles durables et hautement efficaces, et finalement, oriente leurs produits au moment de la récolte vers des marchés offrant des rendements supérieurs à ceux qu'ils obtiennent lorsqu'ils commercent dans leur localité.

Notre vision est d'être la première plate-forme d'agriculture numérique en Afrique, admirée pour son effet sur la production alimentaire collaborative et la stimulation de la sécurité alimentaire sur le continent. La réalisation de ces objectifs contribuera grandement à améliorer les économies des localités agricoles rurales et à renforcer la sécurité alimentaire en Afrique.

