Cote d'Ivoire: NISA 2019 - La CPACI distingue les meilleurs du 7e Art et de l'audiovisuel

La Conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire (Cpaci) et l'Opérateur digital engagé, à travers la TV d'Orange ont présenté la première édition de la nuit ivoirienne du septième art et de l'audiovisuel (Nisa 2019).

A l'espace Latrille Event sis à Cocody-2Plateaux, le 17 mai 2019, l'ambiance glamour dès l'entrée de cet espace annonçait déjà la couleur.

Des célébrités du monde du cinéma et de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire n'ont pas voulu rater ce rendez-vous qui célèbre le 7ème art et ses acteurs.

La crème des stars du cinéma ivoirien étaient tous réunies à cet événement qui leur est destiné: Akissi Delta, Gohou Michel, Guy Kalou Émile, Bleu Brigitte, Kadhy Touré, Aurélie Eliam, Franck Vlehi, Erico Sery, Clémentine Papouet, Amélie Wabehi, Manou jolie, Séa André Claude, Ursula Koffi, Radji Ismaël, Ismaël Ahmed, Landry Gnamba , Alex Ogou, Patrick Koudou, Emma Lohoues, Alain Guikou , Pokou jean Eudes, ainsi que la majestueuse présence de l'actrice à charme ghanéenne " Yvonne Nelson" ...

La présidente du Cpaci, Patricia Kalou a indiqué que sa structure qui regroupe quatre syndicats du secteur du cinéma et de l'audiovisuel entend ainsi œuvrer pour une meilleure visibilité du cinéma ivoirien.

La nuit ivoirienne du 7ème Art porte sur les films de long et court métrage cinéma, les séries télévisées, les documentaires, les films d'école, produits pour cette édition. La Nisa ne concerne que les films ivoiriens produits ou réalisés par des personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne.

Neuf catégories étaient en compétition, dont le 1er prix "NISA d'OR" récompensant le meilleur film long métrage parrainé par Orange Côte d'Ivoire. Tout comme les prix « meilleurs interprètes et meilleures série TV ».

Cette édition concerne les productions réalisées entre 2015 et 2019. A travers son nouveau service, une plateforme « La TV d'Orange », l'Opérateur digital engagé accompagne la Nisa et soutien les acteurs, producteurs et réalisateurs ivoiriens.

Cette TV dispose d'une plateforme de vidéos à la demande, d'un accès à une grande variété de films et de séries africaines et étrangères, d'un bouquet de chaines TV nationales et internationales et d'une programmation riche et en haute définition.

Par ailleurs, il faut souligner que les moments forts et les coulisses de cette cérémonie ont été retransmis en direct par la TV d'Orange qui avait mis en place un plateau TV.

Le super prix dénommé « Prix Nisa d'or » qui distingue le film long métrage ayant rassemblé toutes les qualités techniques a été attribué au film "Invisibles" d'Alex Ogou.