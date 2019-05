Ile Maurice: Chagos - Olivier Bancoult rencontre le leader de l'opposition britannique

Le leader du Groupe refugiés Chagos est actuellement en Grande-Bretagne. Olivier Bancoult a rencontré Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste britannique et leader de l'opposition ce lundi 20 mai. A l'issu de la rencontre, Olivier Bancoult a déclaré que leader de l'opposition anglais a été très attentif à ses propos. «Jeremy Corbyn est une personne très influente. J'espère qu'à travers lui, nous aurons le soutien des autres pays européens pour notre cause» a dit le leader du Groupe refugiés Chagos.

Jeremy Corbyn est également membre de l'All Party Parliamentary Group for the Chagos Islands. Une session de travail est prévue, ainsi que des réunions de «coordination». Jeremy Corbyn n'est plus le président de ce groupe de parlementaires de la House of Commons. Il a été remplacé par le conservateur Andrew Rosindell. Le coordinateur du groupe est l'ancien haut-commissaire, David Snoxell. Jeremy Corbyn est considéré comme un «ami» de la cause chagossienne. Le 1er mai, le quotidien britannique «The Guardian» avait rapporté que dans une lettre à Theresa May, Première ministre britannique, Jeremy Corbyn avait condamné sa décision de passer outre les lois internationales et de ne pas tenir compte de l'avis consultative de la CIJ.