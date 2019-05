Congo-Brazzaville: Technologies de l'information et de la communication - L'importance du numérique au cœur d'une sensibilisation au profit des femmes

La plate-forme « Femmes digitales éducatrices et responsables » (Feder) que dirige Sara Ahoui a organisé, le 17 mai à Brazzaville, un atelier sur le thème « Femmes, numérique et opportunités ».

L'objectif visé par la plate-forme est d'édifier les femmes sur les perspectives qu'offrent les technologies de l'information et de la communication. Ainsi, les thèmes abordés ont porté sur la transformation digitale; l'internet et menace : mécanisme de protection; ainsi que le e. réputation.

Invitée à partager son expérience afin de motiver les femmes à viser des hautes fonctions, la représentante adjointe du Programme des Nations unies pour le développement, Emma Ngouan Anoh, a abordé la question sur les opportunités du digital, projets et innovations...

Présentant l'objectif de son initiative, la responsable de Feder a déclaré : « Il faut reconnaître que l'implication des femmes dans le numérique est relativement faible dans notre pays. C'est pourquoi nous avons pensé, au moyen de cet atelier d'échanges, emmené celles-ci à occuper leur place dans la sphère digitale, moteur des métiers d'avenir ».

Notons que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des télécoms et de la société de l'information célébrée cette année sur le thème « Réduire l'écart en matière de la normalisation ».

Feder est une initiative des femmes ambassadrices des valeurs de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques (Arpce). Elle se veut être une plate-forme de réflexion des femmes venant de divers secteurs d'activités (journalistes, entrepreneures, étudiantes, ouvrières, etc.) Le but étant de les permettre de s'approprier le digital dans toute sa diversité.

Cette association a également pour objectif de contribuer à la promotion du genre et l'autonomisation des femmes à travers des partenariats (le réseautage) et des formations dans divers domaines de compétences. Une mise en valeur des femmes via le digital qui entre dans la droite ligne des actions que promeut l'Arpce.