Togo: Ade et Basa privés de titre de champion !

Avec 66 pts, +27, et sûrs de la 2ème place, Adebayor et l'Istanbul Basaksehir ne sont plus en mesure de s'offrir le titre de champion de Turquie, du moins pour cette saison finissante.

Lors de la 33ème et avant dernière journée de la Super Ligi (D1 de la Turquie), l'attaquant togolais, remplaçant face au concurrent direct au titre Galatasaray, ont gaspillé dimanche dernier la dernière chance qui leur restait de croire en un titre.

Bien qu'ayant ouvert le score dès la 17ème minute de jeu, Basa va plier à deux reprises, aux 47ème et 64ème minutes de jeu.

Et les entrées du capitaine des Eperviers puis du Brésilien Robinho ne changeront rien au score. Désormais distancé de 3 points et d'un average de +10 par Galatasaray (soit 69 pts, +37), on peut dire que la messe est complétement dite pour le club cher à Adebayor.